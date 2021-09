Mick Schumacher: Wieder Crash, Strafe für Mazepin!

Im Trubel um die Kollision Lewis Hamilton–Max Verstappen und den McLaren-Doppelsieg ging fast unter: Wieder Kollision zwischen den Haas-Fahrern Mick Schumacher und Nikita Mazepin, Strafe für den Russen!

Alle reden nach dem Monza-GP von der Kollision zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen (und natürlich vom verblüffenden McLaren-Doppelsieg), aber es gab noch reichlich andere Szenen, welche die Rennkommissare auf Trab hielten. Und es hagelte Strafen.

Die vier Rennkommissare Tim Mayer (USA), Garry Connelly (Australien) sowie Tonio Liuzzi und Paolo Longoni (beide Italien) befanden: Alfa-Fahrer Antonio Giovinazzi rutschte in der Roggia von der Bahn, als er überhastet auf die Ideallinie zurückkam, fuhr er in den Weg von Carlos Sainz, der die Kollision nicht verhindern konnte. Verdikt: unsicheres Zurückkommen auf die Bahn, Strafpunkt und Fünfsekundenstrafe.

Ungarn-GP-Sieger Esteban Ocon liess im Duell mit Sebastian Vettel dem Deutschen zu wenig Platz: Kollision. Die Rennkommissare: «Der Fahrer mit Nummer 31 (Ocon) hat weniger als eine Wagenbreite Raum gelassen und somit eine Kollision ausgelöst.» Gleiches Strafmass wie bei Giovinazzi.

Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez kürzte in Kurve 5 ab und setzte sich keck vor Charles Leclerc, der Mexikaner gab dem Ferrari-Fahrer die Position nicht zurück. Fünfsekundenstrafe und ein Strafpunkt.

Ach ja, und dann haben wir die Haas-Fahrer, die es tatsächlich fertiggebracht haben, sich ein weiteres Mal in die Kiste zu fahren. Auch hier setzte es eine Fünfsekundenstrafe sowie einen Strafpunkt – für Nikita Mazepin.



Der Moskauer sagt: «Mick hat Kurve 4 sehr früh angebremst, ich setzte meine Fahrzeugnase an seine Seite, aber irgendwann muss er logischerweise einlenken, und da war ich schon. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Obschon ich das als Rennzwischenfall einschätzen würde, muss ich das auf meine Kappe nehmen. Später hatte ich eine Bremsplatte und die Hälfte einer Frontflügelendplatte ging verloren, also kam ich an die Box. Dann ging der Motor kaputt.»



Mick Schumacher: «Das Getümmel nach dem Start war etwas verwirrend, da war Giovinazzi im Gras, alles wurde hektisch. Dann kam eine Phase im Rennen, die war schon fast ein wenig langweilig. Die Safety-Car-Phase und der Neustart brachten Würze zurück. Ich konnte mitkämpfen, aber in der Folge gab es Schäden am Frontflügel. Was die Szene mit Nikita angeht, so waren wir halt in einen Zweikampf verwickelt, da kann es auch mal eng werden. Ich konnte ihn aus dieser Position nicht sehen.»



Haas-Teamchef Günther Steiner: «Es ist wieder zu einer Kollision gekommen, aber das ist bereits aus der Welt geschafft. Sie haben gesagt, was sie sagen wollten, und alles ist gut. Ich finde, wir haben in dieser Beziehung Fortschritte gemacht, und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich gehe davon aus, dass sie sich zu Herzen genommen haben, was wir ihnen nach Zandvoort mit auf den Weg gaben. Es gibt keine grösseren Schäden an den Wagen.»





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0