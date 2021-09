Toto Wolff: «Müssen Russell richtig vorbereiten»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff weiss, dass er Lewis Hamiltons neuen Teamkollegen George Russell gut auf die neue Aufgabe im nächsten Jahr vorbereiten muss. Er warnt: «Der Druck ist viel grösser.»

Es war ein schlecht gehütetes Geheimnis, das nach der Alfa Romeo-Verpflichtung von Valtteri Bottas in der Woche vor dem Monza-Heimspiel der italienischen Kult-Marke bestätigt wurde: Das Mercedes-Cockpit des Finnen wird der junge Williams-Pilot George Russell übernehmen, damit muss er sich neben dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton beweisen.

Mit seinem Wechsel ins Top-Team rückt der junge Brite noch mehr ins Rampenlicht und für Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff steht fest, dass der junge Rennfahrer auf diesen Schritt vorbereitet werden muss. Auf «Formula1.com» erklärt er: «George hat bewiesen, dass er ein Top-Auto verdient, und jetzt müssen wir ihn richtig an die Mercedes-Situation gewöhnen.»

«Es gibt viel mehr Druck und er hat einen unglaublichen Teamkollegen, der viele Rekorde hält. Deshalb ist es wichtig, dass man ihn auf die richtige Art und Weise darauf vorbereitet», ist sich der Wiener sicher. Einen erbitterten Zweikampf in den eigenen Reihen, wie ihn Hamilton und sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg in der Saison 2016 austrugen, will er vermeiden.

«Wir haben in der Vergangenheit Situationen erlebt, in denen es nicht so gut lief. Damals hat das Team, wie ich glaube, nicht ganz verstanden, wie es hätte ablaufen können. Und ich denke, wir sind nun vielleicht etwas besser auf diese Situation vorbereitet», macht sich Wolff Mut.

