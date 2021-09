Valtteri Bottas: «Gegen Red Bull wird es wieder eng»

Der Rundkurs von Sotschi ist für Valtteri Bottas ein gutes Pflaster. Der Finne aus dem Mercedes-Team konnte in Russland schon zwei GP-Siege und drei weitere Podestplätze erobern. Dennoch erwartet er einen harten Fight.

Valtteri Bottas beendete fünf seiner bisherigen sieben GP-Einsätze in Sotschi auf dem Podest. 2017 und 2020 holte er sich den Sieg, in den Jahren dazwischen sicherte er sich jeweils als Zweiter einen Platz auf dem Treppchen und bei der Sotschi-Premiere in der Saison 2014 wurde er Dritter. Mit dem Rundkurs in der Olympiastadt verbindet der 32-jährige Mercedes-Pilot noch eine ganz besondere Erinnerung, denn der Triumph von 2017 war sein erster GP-Sieg überhaupt.

Dennoch ist es nicht sein Lieblingskurs, wie Bottas in Sotschi betont: «Ich mag die Piste, aber ich würde sie nicht als meine Lieblingsstrecke bezeichnen. Das ist schon lange Suzuka, und dann sind da noch andere Pisten in meiner persönlichen Top-3-Liste. Aber ich komme immer sehr gerne hierher, denn auf diesem Kurs bin ich ziemlich erfolgreich gewesen in der Vergangenheit. Dass ich meinen ersten Sieg hier feiern konnte, macht das Ganze noch besser, denn das ist natürlich eine ganz spezielle Erinnerung.»

Ein Erfolgsgeheimnis will der neunfache GP-Sieger nicht verraten: «Es gibt kein Geheimnis, du musst nur einen guten Rhythmus finden, dann bist du schnell. Aber das ist nicht einfach. In den letzten Jahren hat sich auch der Asphalt immer mehr entwickelt und ist nun nicht mehr so glatt wie am Anfang.»

Bottas ist zuversichtlich, in Sotschi ein gutes Ergebnis einfahren zu können, warnt aber auch gleichzeitig vor der Konkurrez – obwohl Max Verstappen nach dem Crash mit Lewis Hamilton mit einer Hypothek ins Rennen steigen muss.

Der Finne sagt: «Auf dem Papier sieht es nicht schlecht für uns aus, denn wir waren in diesem Jahr auf schnellen Kursen konkurrenzfähig, zuletzt etwa vor zwei Wochen in Monza. Das sieht vielversprechend aus, aber wir sprechen hier nicht über grosse Fortschritte oder Vorsprünge, speziell gegen Red Bull wird es wieder eng.»

WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0