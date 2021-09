Offiziell: Haas auch 2022 mit Schumacher und Mazepin

Endlich ist es bestätigt: Der Formel-1-Rennstall des US-Amerikaners Gene Haas tritt auch in der GP-Saison 2022 mit dem Deutschen Mick Schumacher und mit dem Moskauer Nikita Mazepin an.

Seit Wochen war davon die Rede, nun ist es endlich bestätigt: Der GP-Rennstall des US-amerikanischen Werkzeugmaschinenherstellers Haas tritt auch in der Saison 2022 mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin an. Die beiden sollen in der kommenden Saison umsetzen, was sie in ihrer Formel-1-Lehre 2021 verinnerlichen.

Haas hat die Entwicklung des 2021er Autos schon früh gestoppt, um sich ganz auf den kommenden Renner für 2022 zu konzentrieren. Ergebnis: Haas fährt hinterher und ist bislang ohne Punkte. Highlight: Quali-Rang 15 von Mick Schumacher in Frankreich. Im Rennen erreichte der Formel-2-Meister von 2020 mit Platz 12 in Ungarn das beste Haas-Ergebnis dieser Saison, Mazepin bestes Resultat ist Platz 14 in Baku.

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Wir haben immer gesagt, dass wir mit den gleichen beiden Piloten weitermachen wollen. Ich weiss, dass diese Saison für Mick und Nikita nicht einfach ist, aufgrund unseres Vorgehens mit den Rennwagen, aber sie haben diese Herausforderung angenommen und schon sehr viel gelernt.»

«Wir sind überzeugt davon, dass wir im kommenden Jahr einen markanten Schritt nach vorne machen werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil bei Mazepin und Schumacher bis dann alle Feinheiten der Arbeit mit dem Team eingesickert sind.»



Mick Schumacher: «Ich erlebe mein erstes Jahr mit Haas als aufregend und lehrreich, und ich werde diese Erfahrung im kommenden Jahr umsetzen. Auf uns kommt mit der 2022er Rennwagengeneration viel Neues zu, aber ich bin davon überzeugt, dass das Feld dichter zusammenrücken wird und wir um Punkte kämpfen werden.»





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Motorschaden)

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12 (Unfall)

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda (Unfall)

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Aufhängungsdefekt)

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda (Bremsdefekt)





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0