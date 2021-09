Max Verstappen (2.): «Ein fast perfektes Ergebnis»

Rang 2 für Max Verstappen beim Grand Prix von Russland in Sotschi am Schwarzen Meer. Der Red Bull Racing-Pilot ist zwar die WM-Führung wieder los, aber ein Podest von ganz hinten – das ist fast perfekt.

Wer hätte das vor dem Start erwartet? Max Verstappen fährt in einer kühnen Mischung aus Wagemut und Glück vom 20. Startplatz zum zweiten Rang beim Grossen Preis von Russland in Sotschi. Sein 53. Podestplatz in der Formel 1 ist einer der wichtigsten – denn nach dem Motorwechsel und dem Start von ganz hinten am Ende nur sieben Punkte auf Lewis Hamilton zu verlieren, das könnte zum Schluss der Saison den Ausschlag zum Titel geben.

Nach dem zweiten Platz 2 in Sotschi (wie im Vorjahr) sagt der Niederländer: «Wir müssen schon ehrlich sein, wir haben heute das eine oder andere Geschenk erhalten. Aber das gehört eben zu einer WM auch dazu, und wir nehmen das gerne an.»

Max ging im Parc fermé sofort zu Lewis Hamilton, um dem Engländer sportlich zum Sieg zu gratulieren. Beide haben einen überaus turbulenten Grand Prix hinter sich, mit einigen Schreckmomenten. Verstappen weiss: «Wenn du von so weit hinten aufholen musst, dann weisst du nie so richtig, was alles auf dich zukommt. Die Fahrer vor dir sind vielleicht in Zweikämpfe verwickelt und achten nicht so sehr darauf, was hinter ihnen passiert.»

Verstappen machte im ersten Rennteil Platz um Platz gut, aber nach rund zwanzig Runden steckte er hinter Alonso fest, der Spanier war wie oft eine fast uneinnehmbare Festung. Max holte dann in der gleichen Runde wie Lewis Hamilton frische Reifen ab, der Brite die ahrten Pirelli, Max die mittelharten. Aber danach hin Verstappen wieder fest, dieses Mal eine Weile hinter Ricciardo – und dann ein zweites Mal hinter Alonso. Max: «Es war auf trockener Bahn sehr schwierig, den Gegner zu folgen, und dabei die Reifen am Leben zu erhalten.»

Zehn Runden vor Schluss lag Lando Norris vor Lewis Hamilton, Max nur auf Rang 7. Aber dann kam der Regen. Verstappen sagt: «Das Timing war perfekt. Als ich für Intermediates reinkam, war die Bahn schon sehr, sehr glitschig geworden, aber eine Runde zuvor wäre nicht gut gewesen, weil die Reifen für Mischverhältnisse dann wohl überhitzt hätten. Nein, der Zeitpunkt war perfekt.»



«Wir müssen schon ehrlich sein: Ohne den Regen hätte ich es nie auf den zweiten Platz geschafft, jedenfalls ist dies ein Ergebnis, mit dem ich heute Morgen nie gerechnet hätte. Ich dachte – okay, wenn wir unter die ersten Sechs kommen, dann wäre das schon ein sehr schönes Ergebnis, nun ist es der zweite Platz geworden. Das ist ein fast perfektes Ergebnis.»





Russland-GP, Sotschi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,48,467 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,445 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:00,062 min

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,457

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:08,706

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:20,718

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,371

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:24,821

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:28,279

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:32,263

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari





WM-Stand nach 15 von 21 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 246,5 Punkte

2. Verstappen 244,5

3. Bottas 151

4. Norris 139

5. Pérez 120

6. Sainz 112,5

7. Leclerc 104

8. Ricciardo 95

9. Gasly 66

10. Alonso 58

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull Racing 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216.5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0