Max Verstappen: Vorteil nach Motor-Geniestreich

Der Motorwechsel von Red Bull Racing-Honda bei Max Verstappen in Russland erweist sich als Geniestreich: Rang 2 vom letzten Startplatz. Das setzt Lewis Hamilton und Mercedes-Benz unter Druck.

Durchaus denkbar, dass wir eines Tages sagen werden: «Der Motorwechsel von Red Bull Racing-Honda in Sotschi, das war einer der Grundsteine zum ersten WM-Titel von Max Verstappen 2021.» Denn dem 17-fachen GP-Sieger ist am Schwarzen Meer das seltene Kunststück gelungen, aus der letzten Startreihe aufs Siegerpodest zu preschen: 20. Startplatz, nach dem Regenchaos zum Schluss des Russland-GP Rang 2 hinter Weltmeister Lewis Hamilton. Das ist mehr als Schadensbegrenzung, das ist ideales Timing für einen Motorwechsel.

Der Niederländer ist davon überzeugt, dass er mit den zwei älteren 1,6-Liter-V6-Turbomotoren und dem frischen, in Russland eingebauten Aggregat bei den ausstehenden sieben WM-Läufen über die Runden kommt: «Damit sollten wir es bis zum Schluss schaffen. Wir hatten lange darüber diskutiert, wann wohl der beste Zeitpunkt wäre für den Einbau des neuen Motors und die entsprechende Strafe. Denn es war klar, dass wir daran nicht vorbeikommen würden. Sotschi erweist sich nun als ideal.»

Das alles setzt Lewis Hamilton und Mercedes-Benz unter Druck. Obschon sich Teamchef Toto Wolff nicht in die Karten gucken lassen will, gilt als sicher – mit nur zwei Motoren werden die restlichen Rennen kaum zu machen sein (ein Triebwerk hat Hamilton in Zandvoort verloren, Defekt im Training).

Toto Wolff zur aktuellen Motorsituation: «Wir schauen von Rennen zu Rennen. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass wir den Motor noch wechseln, daher werden wir auch so ein Wochenende wie Red Bull Racing haben. Wenn es so kommt, dann bedeutet es, dass wir auch in dieser Art punkten müssen.»

Wolff weiss: «Ein Ausfall ist für die Meisterschaft ein absolutes No-Go. Weder wir noch unsere Gegner können uns bei diesem engen WM-Kampf ein Wochenende mit null Punkten leisten. In der Türkei und in Austin warten gute Strecken auf uns. In Mexiko wird es ein bisschen schwieriger, das war bisher in jedem Jahr unsere Achillesferse.»

Russland-GP, Sotschi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,48,467 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,445 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:00,062 min

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,457

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:08,706

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:20,718

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,371

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:24,821

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:28,279

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:32,263

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Dreher)

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari (Hydraulik)





WM-Stand nach 15 von 21 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 246,5 Punkte

2. Verstappen 244,5

3. Bottas 151

4. Norris 139

5. Pérez 120

6. Sainz 112,5

7. Leclerc 104

8. Ricciardo 95

9. Gasly 66

10. Alonso 58

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull Racing 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216.5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0