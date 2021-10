Charles Leclerc: «Wir sind auf alles vorbereitet»

Ferrari-Star Charles Leclerc freut sich auf das Rennwochenende in der Türkei und gibt sich kämpferisch. Der 23-jährige Monegasse ist sich sicher: «Wir wissen, was wir zu tun haben.»

Charles Leclerc war im vergangenen Jahr in Istanbul bis kurz vor dem Fallen der Zielflagge auf Podestkurs, musste sich aber letztlich mit dem vierten Platz begnügen. Die Enttäuschung war gross, dennoch war es insgesamt ein erfolgreiches Wochenende für den Ferrari-Piloten, wie er rückblickend betont.

«Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sich viele über den fehlenden Grip beschwert haben, ich war einer der Wenigen, die glücklich darüber waren, denn das hat uns die Chance eröffnet, um gute Positionen zu kämpfen», erzählt der 23-jährige GP-Star im Rahmen der Auftakt-Pressekonferenz in der Türkei.

«Wir waren konkurrenzfähig und ein Podestplatz war in Reichweite. Ich habe das Wochenende genossen, auch wenn es nicht ganz nach Wunsch endete, weil ich letztlich Vierter wurde. Aber es war ein positiver WM-Lauf für uns und ich hoffe, dass wir die gute Performance in diesem Jahr wiederholen können», fügt der WM-Siebte aus Monte Carlo an.

Was ihn auf dem Istanbul Park Circuit erwartet, weiss Leclerc nicht. «Ich habe gehört, dass viel an der Strecke gearbeitet wurde, mal schauen, ob es so schlimm wie im letzten Jahr sein wird. Aber hoffentlich bleibt es rutschig und hoffentlich spielt uns das in die Hände», sagt der zweifache GP-Sieger. «Wir müssen abwarten und schauen, wie die Bedingungen nun sind. Wir sind auf jeden Fall auf alles vorbereitet.»

«Wir wissen, was wir zu tun haben, sollten wir in diesem Jahr mehr Grip finden, sowohl was die Fahrzeug-Abstimmung als auch den Fahrstil angeht. Wir haben uns auf alles vorbereitet, aber wir werden erst wirklich wissen, wie die Situation in diesem Jahr ist, wenn wir das erste Training bestritten haben», erklärt der ehrgeizige Monegasse.

