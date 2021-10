Jenson Button zu Valtteri Bottas: Eine bittere Pille

Am Ende der GP-Saison 2021 verlässt Valtteri Bottas den Rennstall von Mercedes-Benz und zieht zu Alfa Romeo. Formel-1-Weltmeister Jenson Button glaubst: «Das ist eine bittere Pille, einfach wird das nicht.»

Am 6. September hat Alfa Romeo bestätigt: Valtteri Bottas (32) hat bei den Rotweissen einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet. Nach fünf Jahren bei Mercedes-Benz (neun Siege, WM-Zweiter 2019 und 2020) beginnt dann für den Finnen ein neues Kapitel in seiner Grand-Prix-Karriere.

Für den Engländer Jenson Button steht fest: «Einfach wird das nicht.» Der 15-fache GP-Sieger und Weltmeister von 2009 sagt gegenüber dem Luxusprodukte-Portal «Luxury London»: «Es fühlt sich merkwürdig an, wenn du von einem Top-Team und ein nicht ganz Top-Team wechselst. Gut, er hat jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere ein mehrjähriges Abkommen unterzeichnet, aber dennoch ist das eine bittere Pille. Ab 2022 muss er sich ganz darauf konzentrieren, das Team um sich herum aufzubauen und hoffen, dass genügend Mittel da sind, um den Rennstall vorwärts zu bringen.»

Valtteri Bottas selber schätzt die Lage so ein: «Realistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass ich im nächsten Jahr um den Sieg kämpfen werde. Man weiss aber auch nicht, wie das Kräfteverhältnis nach der umfangreichen Regeländerung aussehen wird. Sicher ist: Alfa Romeo ist eine sehr motivierte Truppe, die alles geben wird, um möglichst schnell nach vorne zu kommen.»

Aber zunächst will der 171-fache GP-Teilnehmer die Saison 2021 gut zu Ende bringen und einen Klecks im Reinheft ausradieren: Seit dem Grossen Preis von Russland 2020 in Sotschi ist er ohne Sieg. «Ich war auch noch nicht beim Rennstall in der Schweiz, dazu habe ich im kommenden Winter genug Zeit. Ich will zunächst meinen Job bei Mercedes zu Ende bringen.»

Bottas vor dem GP-Wochenende in der Türkei: «Im vergangenen Jahr war das mit dem neuen Belag ziemlich verrückt. Seither haben wir viel über das Verhalten des Autos auf nasser Bahn gelernt, auch beim heiklen Zusammenspiel zwischen Reifentemperatur und Reifendruck der Intermediate- und Regenreifen. Aber am kommenden Wochenende wird alles anders sein, ich bin sicher, die Piste wird mehr Haftung aufbauen, auch auf trockener Bahn. Was das Layout angeht, so freue ich mich aufs Fahren, denn Instabul Park ist eine jener Strecken, die viel Fahrspass bieten, samt der atemberaubenden Kurve 8.»





