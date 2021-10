Lewis Hamilton baff: «Die Leute brüllten – 100, 100!»

Lewis Hamilton in der Türkei

Vor einem Jahr hätte es für Mercedes-Star Lewis Hamilton in der Türkei nicht besser laufen können: Unter schwierigsten Bedingungen eroberte er den Sieg und seinen siebten WM-Titel. 2021 ist alles anders.

Das GP-Wochenende der Türkei 2020 und der Türkei 2021 haben einen gemeinsamen Nenner: Lewis Hamilton führt die WM-Tabelle an. Damit enden aber die Gemeinsamkeiten, denn vor einem Jahr konnte der Engländer mit einer fabelhaften Fahrt auf tückisch glatter Bahn seinen siebten Fahrer-WM-Titel sicherstellen, heute sitzt ihm Max Verstappen im Nacken, und mit einer Titelentscheidung ist so bald nicht zu rechnen.

Der 100-fache GP-Sieger Lewis Hamilton sagt zum vergangenen Russland-GP: «Ich reiste von Sotschi nach London, und in den Strassen der Stadt haben mir die Leute zugebrüllt – 100, 100! Auf Schritt und Tritt wurde ich angesprochen auf diesen Sieg, da war so viel Positivität. Das hätte ich in dieser Intensität nicht erwartet, das ist sehr schön.»

Zum Türkei-GP 2020 sagt Lewis: «Es ist etwas verrückt, aber es fühlt sich an, als wären wir eben erst hier gewesen. Es fühlt sich gar nicht so an, als wäre fast ein Jahr vergangen. Schon irre, wie die Zeit verfliegt! Schade ist nur, dass wir danach wegen Corona gar nicht die Chance gehabt haben, unseren Titelgewinn mit einer schönen Feier auszukosten. Das vermisse ich.»

Plant Mercedes bei Lewis Hamilton in der Türkei einen Motorwechsel so wie ihn sein Pistenrivale Max Verstappen in Sotschi vollzogen hat? Lewis: «Nein, wir machen derzeit mit den Motoren 2 und 3 weiter, derzeit ist kein Wechsel geplant – aber das kann sich schnell ändern.»

Lewis Hamilton tauchte in der Türkei mit einem blauen Schottenrock über blauen Hosen auf. Er meint dazu: «Generell kleide ich mich gerne etwas gewagt und andersartig. Ich hole mir dazu viel Inspiration aus dem Internet. Wir haben vor Jahren eine Fotostrecke mit GQ gemacht, da habe ich auch einen Kilt getragen, und mir hat das damals gut gefallen. Mir ist klar, dass es Menschen gibt, die das nicht verstehen werden. Aber es geht auch darum, sich im Leben etwas zu öffnen und nicht in diesen Geschlechterrollen festzustecken. Die Leute sollen machen können, was immer ihnen gefällt, auch bei der Kleidung.»





Russland-GP, Sotschi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,48,467 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,445 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:00,062 min

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,457

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:08,706

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:20,718

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,371

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:24,821

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:28,279

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:32,263

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Dreher)

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari (Hydraulik)





WM-Stand nach 15 von 22 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 246,5 Punkte

2. Verstappen 244,5

3. Bottas 151

4. Norris 139

5. Pérez 120

6. Sainz 112,5

7. Leclerc 104

8. Ricciardo 95

9. Gasly 66

10. Alonso 58

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull Racing 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216.5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0