Sebastian Vettel nur 18.: «Das funktioniert nicht!»

Ein geflügeltes Wort heisst – wer wagt, gewinnt! Sebastian Vettel zeigte in der Türkei, dass auch das Gegenteil passieren kann. Er riskierte einen Wechsel auf Slick-Reifen, Experiment misslungen, nur Rang 18!

Ein merkwürdiges Rennen, dieser Grosse Preis der Türkei. Da hatten wir einen Fahrer, der überhaupt keine Reifen wechselte (Esteban Ocon im Alpine-Renner, er wurde Zehnter), die anderen Piloten rätselten, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich frische Intermediate-Walzen abzuholen. Und dann haben wir Sebastian Vettel, der sich sagte: Wer wagt, gewinnt! Der Aston Martin-Fahrer kam Ende der 37. Runde an die Box, um profillose Pirelli mittelharter Mischung abzuholen.

Was dann folgte, war eine Art Eislauf mit einem Formel-1-Rennwagen, der vierfache Weltmeister rutschte nur herum und meldete sich schon bald am Funk: «Das funktioniert nicht.» Der Heppenheimer kam erneut an die Box, dieses Mal für frische Intermediates, am Ende wurde er abgeschlagen 18.

Am Funk sagte der 53-fache GP-Sieger: «Es tut mir leid, dass ich Slicks verlangt hatte. Ich dachte, das es sei das Risiko wert. Aber wie sich herausstellte, war es unmöglich, Temperatur in den Reifen zu bringen.»

Danach vertiefte der Weltmeister: «Ich wollte das Experiment wagen, weil auf den Intermediate-Reifen nicht mehr viel Profil zu erkennen war. Die Piste in der Türkei baut viel Grip auf, also dachte ich mir – wenn wir hier mit abgefahrenen Inters fahren, die im Grunde nichts Anderes sind als Slicks, dann kann ich es genau so gut mit richtigen Slicks versuchen. Aber ich habe es nicht geschafft, die Reifen zum Arbeiten zu bringen.»



«Ich bin enttäuscht. Meine Entscheidung war die falsche. Wir hätten hier vielleicht zwei Punkte herausholen können, nun stehen wir mit leeren Händen da.»



«Mit den Intermediates sorgfältig umzugehen, fand ich verhältnismässig einfach. Aber ich fand, dass wir mit abgefahrenen Inters keinen Fortschritt erreichen. Letztlich war die Bahn für Trockenreifen eben zu feucht, und wenn du die Oberfläche eines neuen Slick-Reifens nicht abschmirgeln kannst, damit er sich richtig mit der Bahn verzahnt, dann wird es ganz schwierig. Letztlich muss ich das alles auf meine Kappe nehmen.»



«Diese Strecke macht so viel Spass, aber das war schon ein seltsames Rennen. Es passiert nicht oft, dass man so lange mit Intermediates fahren kann. Es fühlte sich ein wenig an wie vor einem Jahr hier.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0