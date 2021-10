Sebastian Vettel protestiert: So geht das nicht mehr

Noch läuft es nicht rund für Sebastian Vettel in der Türkei. Aber die Ränge 13 und 16 in ersten Trainings sind nicht repräsentativ für den Speed seines Aston Martin. Vettel zeigt zudem eine mutige Protestaktion.

Fans von Sebastian Vettel erinnern sich gerne an den Grossen Preis der Türkei 2020. Auf schmieriger Bahn zeigte der Heppenheimer eine der besten Leistungen seiner letzten Saison mit Ferrari und wurde hinter Lewis Hamilton und Sergio Pérez Dritter.

Was vor dem Türkei-GP 2021 feststeht: Die Bahn baut erheblich mehr Haftung auf als vor einem Jahr. Was noch offen ist – ob es am Sonntag wirklich trocken bleiben wird, wie die Meteorologen vorhersagen. Eine Regenwahrscheinlichkeit von 15 Prozent bleibt. Und vielleicht würde sich Vettel Regen wünschen, denn auf trockener Bahn sind die Rundenzeiten bisher nicht berauschend.

Der vierfache Formel-1-Champion Vettel hat in den ersten beiden Trainings die Ränge 13 und 16 herausgeholt. Aber Sebastian ist davon überzeugt: Die Zeitenliste sagt nicht die Wahrheit über das Kräfteverhältnis auf der türkischen Rennstrecke, Aston Martin kann mehr.

Der 53-fache GP-Sieger sagt: «Zunächst mal ist die Strecke in einem viel besseren Zustand als im letzten Jahr, was die Haftung angeht. Aber wir selber sind noch nicht ganz dort, wo wir sein sollten oder wollen. Am Nachmittag habe ich in Sachen Abstimmung etwas probiert, von dem ich nicht ganz überzeugt bin, ob das die richtige Richtung gewesen ist. Es mangelt noch an Gespür für die Vorderachse, ich hatte zu viel Untersteuern. Das Fahrgefühl im Dauerlauf war etwas besser als auf die eine schnelle Runde.»

Zur noch etwas unsicheren Wetterlage für Samstag sagt Vettel: «Am liebsten wäre mir ein trockenes drittes Training, aber dann Niederschläge in der Qualifikation.»

Erneut setzt Sebastian Vettel ein mutiges Zeichen für mehr Umweltbewusstsein – dieses Mal in Form eines besonderen Helm-Designs. Der Heppenheimer ist überzeugt: So geht es nicht weiter. «Mehr als 70 Prozent der Erde sind von Ozeanen bedeckt. Sie sind der Ursprung allen Lebens, aber sie sind extrem bedroht und gefährdet. Jedes Jahr landen mehr als acht Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren. Dazu kommen Tonnen an giftigen Abwässern. Die Folgen sind ökologische Katastrophen. Es braucht jetzt einen Sinneswandel und eine gemeinsame Anstrengung, um unseren blauen Planeten zu retten.»



Aus diesem Grund hat sich Vettel dazu entschieden, «beim Grossen Preis der Türkei einen Helm zu tragen mit vielen Bewohnern und Pflanzen unserer Meere».





2. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,804 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:23,970

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,214

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,373

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,439

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,525

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,660

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,672

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,756

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,796

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,882

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,903

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,060

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,143

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,229

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,307

18. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,358

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,480

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,698





1. Training, Istanbul

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,178 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,603

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,654

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,842

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,860

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,909

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,347

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,383

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:25,459

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,685

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,750

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,810

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,863

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,933

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,361

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:26,502

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:26,533

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,636

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,019