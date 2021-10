Sebastian Vettel, Aston Martin: Motorwechsel, Strafe!

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel macht sich keine Illusionen: Auch auf dem Circuit of the Americas wird alles noch schwieriger – denn er muss wegen Motorwechsels nach hinten rücken!

Aston Martin befindet sich seit der Formel-1-Sommerpause nicht auf der Überholspur des Erfolgs, sondern eber auf dem Pannenstreifen: Nur drei Punktefahrten, nur Alfa Romeo und Haas sind noch schlechter. Vom einstigen Bestreben (Rang 3 hinter Mercedes und Red Bull Racing) redet bei den Grünen keiner mehr, das später nach unten korrigierte Saisonziel von Rang 5 wird ebenfalls verpasst – gegenwärtig muss Aston Martin 31 Punkte Rückstand auf AlphaTauri aufweisen und sogar 43 auf Alpine, das bedeutet in der Konstrukteurs-Meisterschaft den siebten Zwischenrang.

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel weiss jedoch: Aston Martin kann mehr. «Wir wollen in Australien zurückschlagen», sagt der Heppenheimer vor dem WM-Lauf auf dem Circuit of the Americas (COTA). «Wir haben in den vergangenen Läufen gezeigt, dass wir den Speed haben, um uns im Mittelfeld zu behaupten. Aber die Leistungsdichte ist sehr hoch, und es ist ganz leicht, aus den Top-Ten zu fallen.»

Vettel weiter: «Auf dieser Rennstrecke hier steht und fällt alles mit einer guten Abstimmung. Also müssen wir im Training ein möglichst gutes Set-Up auf die Reihe bekommen.»

Vettel, seit Rang 5 in Belgien ohne weitere Punkte, hat in Texas einige tolle Leistungen gezeigt: Zweiter 2012 bei der GP-Premiere von Austin, Sieger 2013, Dritter 2015, Zweiter 2017. Der 53-fache GP-Sieger mag diese anspruchsvolle Rennstrecke.

Sebastian sagt: «Wir alle kommen gerne hierher, Austin ist im positiven Sinne verrückt. Zunächst kam mir die Stadt etwas seltsam vor, dann bin ich ihr rettungslos verfallen. Ich hatte mich sehr gefreut, dass wir nach Austin zurückkommen. Und Amerika ist für mich immer etwas Besonderes – 2007 gab ich in Indianapolis mein Formel-1-Debüt, so etwas vergisst du nie. Und mein Vater ist ein grosser Fan von amerikanischen Autos.»

«Der Circuit of the Americas ist eine hochmoderne Strecke, und viele der modernen Pisten sind nicht besonders schön geworden. Ganz anders Austin – es geht hoch und runter, es gibt jede Menge interessanter Kurven. Leider werden wir hier den Motor wechseln müssen, also bekommen wir eine Strafe.»



Zu den gefürchteten Buckeln auf dem COTA sagt Vettel: «Für die MotoGP-Maschinen ist das schlimmer als für ein Formel-1-Auto. Buckel und Wellen geben einer Piste eben auch Charakter, und so lange einem die Plomben nicht aus den Zähnen fallen, kann ich gut damit leben.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0