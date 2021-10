Lawrence Stroll: Andretti in der Formel 1? Fabelhaft!

Der kanadische Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll fände es fabelhaft, wenn Michael Andretti bei Sauber einsteigen würde. «Der Name Andretti zurück in der Formel 1? Das wäre fabelhaft.»

Im Laufe der vergangenen Jahre war immer wieder davon die Rede, dass Michael Andretti in die Formel 1 zurückkommen wolle. Der 59-jährige Sohn der US-amerikanischen Rennfahrerlegende Mario Andretti (81) führt seit 1993 die Firma «Andretti Autosport», die sich im IndyCar-Sport engagiert (vier Meistertitel, fünf Mal Sieger des Indy 500), im Indy-Lights-Sport, in der Indy Pro 2000, in der Formel E, in der Extreme E sowie bei den Supercars in Australien.

Seit Anfang Oktober scheinen sich Pläne zu konkretisieren, dass der Michael Andretti in der Königsklasse ein Comeback gibt (1993 fuhr er eher glücklos an der Seite von Ayrton Senna bei McLaren). Wie mein Kollege Dieter Rencken von racefans.net als Erster berichtet hatte, soll Michael Andretti an einer Übernahme von Sauber arbeiten, die in der Formel 1 unter der Bezeichnung Alfa Romeo unterwegs sind. Zu diesem Zweck wolle Andretti für 350 Millionen Euro 80 Prozent der Sauber-Mutterfirma Islero Investments übernehmen wollen. Damit hätte er bei den Unternehmen Sauber Motorsport und Sauber Engineering das Sagen.

Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur meinte zum Gerücht in der Türkei: «Ich habe nichts dazu zu sagen, das ist alleine Sache der Besitzer der Firma. Ich bin hier nur der Teamchef.»

Ein Sprecher von Andretti liess wissen, man habe ein Interesse an der Formel 1 nie verheimlicht, aber derzeit gebe es nichts zu verkünden.

Der kanadische Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll sagt dazu meinem Kollegen Alan Baldwin von Reuters: «Der Name Andretti zurück in der Formel 1? Das wäre fabelhaft. Ich kenne die Familie, und ein Engagement von Andretti wäre eine grandiose Bereicherung unseres Sports. Aber ich weiss nicht viel davon ausser, was so gesagt wird. Aber ich könnte die Logik von Andretti verstehen, in die Formel 1 zu kommen.»





Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden





WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0