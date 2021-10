Ferrari-Junior Mick Schumacher einer Strafe entgangen

Mick Schumacher erreicht mit seinem Haas-Renner im zweiten freien Training zum Grossen Preis der USA in Austin den 17. Rang. Fast wäre dem Formel-2-Meister von 2020 eine Strafe aufgebrummt bekommen.

Die besten Chancen hätte der US-amerikanische Haas-Rennstall beim Heimspiel in den USA, wenn etwas Hilfe von oben käme: Aber von Regen war am ersten Trainingstag weit und breit nichts zu sehen – Postkartenwetter in Austin, viel blauer Himmel, einige harmlose Wolken, fast 30 Grad. So soll es am Samstag weitergehen, am Sonntag steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf überschaubare 15 Prozent.

Also muss Haas-Fahrer Mick Schumacher wohl mit trockener Fahrbahn und damit wenig Erfolgsaussichten klarkommen. Im zweiten Training erreichte der Ferrari-Junior immerhin den 17. Rang. Danach sagt der Formel-2-Champion von 2020: «Ich hatte so viel Spass da draussen, und es ist auch schön, wieder so viele Menschen auf den Tribünen zu sehen.»

«Das war ein anständiger Start ins Wochenende, aber die Strecke ist insofern noch etwas gewöhnungsbedürftig, weil es einige Stellen gibt, die recht guten Grip aufbauen, andere hingegen sind sehr rutschig. Jetzt müssen wir für diese Bedingungen die richtige Abstimmung und die richtigen Linien finden.»



Zwei Piloten werden wegen einer Strafe nach hinten rücken müssen (Vettel, Russell), der Speed von Williams war am Freitag ohnehin nicht berauschend. Mick sagt: «Mit etwas Glück könnten wir vielleicht sogar wie in der Türkei den Sprung ins zweite Quali-Segment schaffen.»

Mick Schumacher kann von Glück reden, dass ihm die vier Rennkommissare in Austin keine Strafe gegeben haben: Er warf im ersten Training dem heranschiessenden Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez die Tür zu, es kam zu einer Berührung, worauf sich der Mexikaner am Funk fürchterlich aufregte. Die Rennpolizei bat danach die beiden Fahrer zum Gespräch, fand danach aber – es gibt kein Vergehen, das eine Strafe rechtfertigen würde, weil keiner der beiden Piloten voll für den Rempler verantwortlich gemacht werden kann.

Mick Schumacher erklärte die Szene so, dass er nicht mit einer Attacke von Pérez gerechnet habe und ganz auf den Wagen vor ihm konzentriert war. Er habe Sergio erst dann bemerkt, als es schon zu spät gewesen sei. Der Mittelamerikaner wieder war überzeugt gewesen, dass ihn Mick gesehen hatte und innen vorbschlüpfen lassen würde.





2. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1: 34,946 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,203

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,310

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:35,360

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,457

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,561

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,572

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,824

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,919

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,138

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,158

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,242

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,376

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,558

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,718

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,983

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,041

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,254

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,490

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,026





1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42,239