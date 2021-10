Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Daran denke ich nicht»

Formel-1-Champion Lewis Hamilton beendet den ersten Trainingstag auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin als Dritter: «Kein übler Tag, aber wir haben noch Einiges an Arbeit vor uns.»

Im ersten Training war Mercedes hoch überlegen, im zweiten Training sah alles schon wieder anders aus, so schnell geht das in der Formel 1. Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton hiess die Reihenfolge nach der ersten Trainingsstunde, am Nachmittag landeten die Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas auf den Rängen 3 (Lewis) und 4 (Valtteri).

Der 100-fache GP-Sieger Lewis Hamilton sagt: «Grundsätzlich kein übler Tag, aber wir haben noch Einiges an Arbeit vor uns. Im ersten Training ist alles wirklich fabelhaft gelaufen. Dann haben wir am Auto gewisse Änderungen vorgenommen, und ich war mit dem Handling im zweiten Training nicht mehr so zufrieden. Es ist nicht so, dass wir langsam unterwegs gewesen wären, aber die Anderen haben da Boden gutgemacht. Das müssen wir uns im Detail ansehen.»

Als die Formel 1 letztmals auf dem COTA gastierte, 2019, waren die Temperaturen eher frisch, jetzt werden beinahe 30 Grad erreicht; das fühlt sich eher wie Sommer an als wie Herbst. Lewis: «Es ist nicht die Hitze an sich, die den Reifen zu schaffen macht, es ist vielmehr die Pistenoberfläche. Der Asphalt ist rauh, und das setzt den Walzen zu, wir stellen mehr Verschleiss fest als erwartet, der Reifen baut schneller ab.»

«Im Moment tun wir uns noch schwer damit, eine Abstimmung zu finden, die uns den notwendigen Speed auf eine schnelle Runde bringt, die sich gleichzeitig aber auch im Grand Prix bewährt. Das ist kein COTA-Problem, sondern immer eine Denksportaufgabe.»

Valtteri Bottas erhält in Austin einen neuen Verbrennungsmotor, daher muss der Finne um fünf Ränge zurück. Befürchtet Hamilton, dass ihm das auch noch blüht? «Ich mach mir da keinen Kopf. Ich habe einen neuen Motor und nehme ein Rennwochenende ums andere. Ich denke nicht an weitere Triebwerke.»





2. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1: 34,946 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,203

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,310

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:35,360

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,457

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,561

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,572

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,824

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,919

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,138

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,158

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,242

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,376

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,558

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,718

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,983

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,041

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,254

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,490

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,026





1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42,239