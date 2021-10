Sebastian Vettel (Aston Martin): Das ist ganz anders

Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel kommt auf dem Circuit of the Americas noch nicht in Schwung: Im ersten Training 14., im zweiten 15. Rang. Der Heppenheimer sagt: «Wir gehen hier ganz anders vor.»

Ein Blick auf die Trainingszeitenliste von Austin nährt jetzt nicht unbedingt Hoffnungen, dass Sebastian Vettel in Texas ein Coup gelingen wird – einmal 14., einmal 15. Aber der vierfache Formel-1-Champion kann seine Fans beruhigen.

«Wir gehen hier ganz anders vor. Denn es bringt nichts, an einer guten Quali-Abstimmung zu arbeiten, wenn du weisst, dass du wegen des Motorwechsels von hinten losfahren musst. Also konzentrieren wir uns von Anfang an auf die Rennabstimmung. Wir haben zum Beispiel ausgiebig die beiden Reifenmischungen verglichen, die wir im Grand Prix einsetzen wollen, also der harte und der mittelharte Pirelli.»

«Wir haben unsere Zeit hoffentlich weise genutzt und haben heute Abend jede Menge Daten zu wälzen. Und dann kommt hoffentlich die passende Rennstrategie raus.»

«Mein einziger Gegner im Abschlusstraining ist George Russell, der ja ebenfalls in die letzte Startreihe rücken muss, weil auch bei ihm der Motor ersetzt wird. Und ob du nun von 19 oder 20 losfährst, das spielt nun wirklich keine Rolle.»

«Generell ist COTA eine Rennstrecke, auf welcher du gut überholen kannst. Und es soll am Sonntag so heiss sein wie heute. Das wird für das Material – Auto und Reifen – ein so grosse Herausforderung wie für uns Fahrer. Ich hoffe, da geht dem einen oder anderen vor mir der Atem aus und wir können hochrücken.»



Zum Thema Bodenwellen sagt der 53-fache GP-Sieger: «Klar sind da die ganzen Wellen, aber das ist alles noch machbar, und es gibt einer Strecke auch Charakter. Irgendwann wird der Punkt kommen, an dem es zu arg ist, aber im Moment ist das noch okay.»





2. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1: 34,946 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,203

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,310

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:35,360

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,457

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,561

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,572

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,824

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,919

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,138

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,158

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,242

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,376

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,558

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,718

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,983

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,041

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,254

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,490

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,026





1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42,239