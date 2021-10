Charles Leclerc: «Es fehlt noch ein bisschen was»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete beide Freitagstrainings auf dem «Circuit of the Americas» auf einem Top-10-Platz. Der 24-jährige Monegasse erklärte hinterher, worauf es im Qualifying ankommen wird.

Nach dem ersten Austin-Tag zog Ferrari-Ass Charles Leclerc eine positive Zwischenbilanz. Der schnelle 24-Jährige aus Monte Carlo beendete das erste Training auf dem «Circuit of the Americas» als Viertschnellster, von der Bestzeit trennten ihn allerdings 1,460 sec. Am Nachmittag verkürzte er seinen Rückstand auf die Spitze auf 0,626 sec, musste sich aber mit dem siebten Platz auf der Zeitenliste begnügen.

Nach insgesamt 41 Runden erklärte der Monegasse: «Es war ein produktiver Tag. Die erste Session lief richtig gut, speziell mit wenig Sprit an Bord waren die Zeiten wirklich gut. Im zweiten Training war ich dann im Qualitrimm nicht mehr ganz so schnell unterwegs, aber die Longruns sahen gut aus. Das ist mit Blick auf das Rennen am Sonntag das Wichtigste.»

Leclerc räumte aber auch gleich ein: «Da und dort fehlt es noch ein bisschen an Leistung, und es ist eine sehr knifflige Strecke, auf der wir den richtigen Kompromiss bei der Fahrzeug-Abstimmung fürs Qualifying und Rennen hinbekommen müssen.» Und er betonte: «Die Strecke hat auch viele Bodenwellen, da ist es sehr schwierig, so präzis wie gewohnt fahren zu können. Das macht es nicht einfach für uns.»

Die hohe Temperatur des Asphalts, der fast 40 Grad Celsius heiss wurde, erschwerte die Arbeit zusätzlich. Der aktuelle WM-Siebte sagte dazu: «Denn im ersten Sektor fühlte sich das Auto sehr, sehr gut an, und im letzten Sektor dann sehr, sehr schlecht, ganz einfach, weil die Reifen gegen Ende nicht im Arbeitsfenster waren», schilderte er.

«Im Qualifying werden wir deshalb am Anfang der Runde etwas konservativ vorgehen müssen, um dann am Ende etwas mehr Tempo zu finden. Wir müssen da die richtige Balance finden», weiss der zweifache GP-Sieger.

2. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1: 34,946 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,203

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,310

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:35,360

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,457

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,561

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,572

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,824

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,919

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,138

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,158

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,242

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,376

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,558

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,718

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,983

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,041

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,254

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,490

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,026

1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42,239