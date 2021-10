Sergio Pérez (1.): «Da ist noch Luft nach oben»

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez war im 2. Austin-Training der Schnellste. Dennoch ist er sich sicher: «Wir müssen die paar Zehntel finden, die wir brauchen, um beim Kampf um die Pole ein Wörtchen mitreden zu können.»

Sergio Pérez schaffte es im zweiten Austin-Training auf den ersten Platz der Zeitenliste. Der Red Bull Racing-Pilot umrundete den 5,513 km langen «Circuit of the Americas» in 1:34,946 min und blieb damit etwas mehr als zweieinhalb Zehntel schneller als der Zweitschnellste Lando Norris. «Es war ein guter Tag», fasste er hinterher zufrieden zusammen, warnte aber auch gleich: «Im Qualifying wird es offensichtlich sehr eng werden, und wir müssen sicherstellen, dass wir alles richtig hinbekommen.»

«Ausserdem müssen wir die paar Zehntel finden, die wir brauchen, um beim Kampf um die Pole ein Wörtchen mitreden zu können», weiss der zweifache GP-Sieger, der aktuell den fünften WM-Rang belegt. «Das zweite freie Training verlief vielversprechend, aber es gibt noch viel zu tun, um das Auto zu verbessern und ich habe das Gefühl, dass wir unser Tempo im Renntrimm noch weiter verbessern können», betonte er daraufhin.

Eine Erfolgsprognose wollte Pérez noch nicht abgeben: «Insgesamt war es ein positiver Freitag, aber wir werden im Abschlusstraining sehen, wo wir am Ende landen werden», erklärte er vorsichtig. «Wir werden sehen, ob wir ganz vorne bei der Musik sind. Mercedes war auf jeden Fall sehr stark», fügte er mit Blick auf die Konkurrenz an.

«Im Longrun fühlte sich unser Auto auch ganz okay an, aber ich bin noch nicht ganz glücklich mit dem Reifenabbau. Ich denke, da ist noch Luft nach oben», schilderte der 31-Jährige aus Guadalajara, der auch gestand: «Die hohen Temperaturen waren im Auto nicht so zu spüren, aber man kommt natürlich ins Schwitzen, auch weil die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist.»

2. Training, Austin

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1: 34,946 min

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,203

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:35,310

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:35,360

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:35,457

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,561

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:35,572

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,824

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,919

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,138

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,158

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,242

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:36,376

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,558

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,718

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,983

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,041

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,254

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,490

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,026

1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42,239