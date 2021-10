USA-GP im Fernsehen: Enger Spitzenkampf erwartet

Im heutigen Kampf um die Pole-Position zum USA-GP erwarten die Beobachter und Beteiligten einen engen Spitzenkampf. Wer nichts verpassen will, findet hier die Sendezeiten zum Qualifying.

Im ersten freien Training auf dem «Circuit of the Americas» fiel der Unterschied zwischen den Top-Teams noch erschreckend gross aus: Istanbul-Sieger Valtteri Bottas brannte die schnellste Rundenzeit in den heissen Asphalt der texanischen Piste. Mit 1:34,874 min blieb der Finne mehr als neun Zehntel schneller als WM-Leader Max Verstappen, der den drittschnellsten Umlauf drehte.

Am Nachmittag waren die Abstände deutlich geringer, Sergio Pérez belegte mit 1:34,946 min zwar die erste Position und war damit 0,364 sec schneller als Lewis Hamilton, der hinter Lando Norris auf Platz 3 der FP2-Zeitenliste landete. Doch dem siebenfachen Champion wurde eine Rundenzeit gestrichen, die ihn an die Spitze gesetzt hätte – wenn auch nur knapp: Der Mercedes-Pilot war eine Zehntel schneller als der Mexikaner im Red Bull Racing-Renner.

Doch weil Hamilton in der neunten Kurve die weisse Linie überfuhr, wurde ihm die Bestzeit aberkannt. Dennoch wurde deutlich: Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Qualifying freuen. Mercedes-Renningenieur Andrew Shovlin erklärte denn auch: Alles in allem lässt sich nach dem zweiten Training sagen, dass es an der Spitze wohl sehr eng zugehen wird und sich beide Red-Bull-Racing-Fahrer mit im Kampf um die Pole befinden werden.»

Der 47-jährige Brite fasste nach der zweiten Trainingsstunde zusammen: «Unser Tempo auf einer Runde war im ersten Training sehr gut. Beide Fahrer hatten auf den weichen Reifen einen guten Grip und die Balance war ebenfalls in Ordnung. Die Strecke weist aber viele Bodenwellen auf, was in einigen Kurven zu Problemen führt. Es ist jedoch nicht sehr viel anders als in den Vorjahren und gewiss nicht so schlimm, wie wir befürchtet hatten.»

«Das zweite Training sah nicht so stark aus», stellte Shovlin gleichzeitig klar. «Die Reifen überhitzten schnell und dadurch war es schwerer, konstante Zeiten zu fahren. Lewis wurde eine Rundenzeit gestrichen, mit der wir konkurrenzfähiger ausgesehen hätten, aber unabhängig davon schien es so, als ob wir am Nachmittag ein wenig an Tempo eingebüsst haben», analysierte er.

«Das kann an einer Reihe von Dingen gelegen haben, vielleicht haben wir uns nicht so gut an die höheren Temperaturen angepasst, vielleicht haben sich aber auch die anderen verbessert oder unsere Veränderungen haben nicht wie erhofft funktioniert», rätselte Shovlin daraufhin. Und er tröstete sich: «Es ist hilfreich, dass wir einige Probleme gefunden haben, in die wir uns vor dem Qualifying vertiefen können. Es gibt viel zu tun, wodurch wir uns verbessern können.»

Für alle, die sich das Abschlusstraining und den Kampf um die Startplätze live anschauen wollen, haben wir hier die wichtigsten Zeiten der deutschsprachigen TV-Sender zusammengetragen.

