Lewis Hamilton geknickt: «Nicht schnell genug»

Mercedes-Fahrer Lewis landet beim Grand Prix der USA auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin auf Rang 2. Der Engländer konnte die Festung Verstappen nicht stürmen und ist geknickt.

Es war das Duell der besten zwei Formel-1-Fahrer unserer Zeit, es war das Duell der besten zwei Rennställe unserer Zeit, welche die letzten elf Jahre die Königsklasse geprägt haben – Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, Mercedes-Benz gegen Red Bull Racing-Honda.

Es war auch das Duell zweier unterschiedlicher Ansätze in Sachen Rennstrategie, die zu einem fast identischen Ergebnis geführt haben: Red Bull Racing setzte auf Position, im Wissen, dass es ein Verfolger in verwirbelter Luft schwierig hat; Mercedes setzte darauf, Lewis Hamilton im mittleren Teil des Rennens länger auf der Bahn zu lassen, damit sich der Brite zum Schluss auf seinen Widersacher werfen kann.

Tatsächlich holte Hamilton schnell auf Verstappen auf, aber dann wurde klar: Als Lewis näher zu Max rückte, löste sich der Reifenvorteil in Luft auf. Es reichte nicht, und Hamilton wirkte nach dem Rennen geknickt.

Sportlich sagte der siebenfache USA-GP-Sieger: «Zunächst mal Gratulation an Max, er hat heute einen tollen Job gemacht. Das war ein so hartes Rennen! Wir hatten einen erstklassigen Start und konnten in Führung gehen, aber man konnte ja sehen, wie sich Max recht mühelos hinter mir hielt. Übers ganze Wochenende hatten die Anderen dieses Mal einfach den besseren Wagen.»

«Danke ans Team: Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Guter Start, tolle Stopps, eine Siegtaktik. Es hat einfach gegen Max heute nicht ganz gereicht, aber das heisst nicht im Umkehrschluss, dass wir etwas falsch gemacht hätten.»



Lewis Hamilton schnappte sich den Punkte für die beste Rennrunde, sein Rückstand auf den Niederländer Verstappen beträgt nun zwölf Punkte. Und dies, bevor es auf jene zwei Rennstrecken gehen, die theoretisch eher ideales Geläuf von Red Bull Racing sind – Mexiko und Brasilien.





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel



WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0