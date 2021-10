Toto Wolff (Mercedes): «Haben Performance eingebüsst»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff räumt ein, dass sein Team seit dem Auftakt ins Austin-Wochenende einen Schritt zurück gemacht hat. Den Grund dafür kennt der Wiener noch nicht.

Im ersten freien Training lag Max Verstappen noch mehr als neun Zehntel über der Bestzeit von Valtteri Bottas, im Qualifying hatte der WM-Leader aus dem Red Bull Racing-Team aber die Nase deutlich vorn: Er schnappte sich die Pole mit einem Vorsprung von zwei Zehntelsekunden auf seinen Titelrivalen Lewis Hamilton.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte nach dem Abschlusstraining denn auch gewohnt unumwunden: «Wir haben seit Freitag klar an Performance eingebüsst, aber wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, in welchen Bereichen wir die Leistung verloren haben. Sicher ist, dass wir unsere Erwartungen nicht erfüllt haben.»

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin erklärte nach der Hatz um die Startplätze: «Wir hatten heute nicht das Tempo für die Pole, aber Lewis hat das Auto mit einer guten Leistung in die erste Reihe gestellt. Leider erhält Valtteri für den Wechsel seines Verbrennungsmotors eine Strafe und fällt deshalb auf den neunten Startplatz zurück. Aber auf dieser Strecke kann man zum Glück überholen. Hoffentlich können wir uns also wieder zurückkämpfen.»

«Mit Blick auf die Strategie wird es etwas schwieriger, da Red Bull Racing mit beiden Autos vorne dabei ist», fügte der Brite an, betonte aber auch gleichzeitig: «Am Ende kommt es aber darauf an, wer schneller ist und am besten mit den Reifen umgeht. Und wir sind mit der Wahl unserer Reifen für den Start zufrieden. Für beide Fahrer haben wir auch noch neue Reifensätze der mittelharten und harten Mischung übrig.»

«Entsprechend gibt es jede Menge Strategie-Optionen, die wir uns vor dem Rennstart ansehen werden. Der Wind erschwert die Arbeit für die Fahrer zusätzlich und die Strecke setzt auch den Reifen sehr hart zu. Das Rennen wird deshalb eine Herausforderung, aber dadurch können sich auch Chancen ergeben», machte sich Shovlin daraufhin Mut. «Mal schauen, wie wir uns morgen schlagen werden.»

Qualifying, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,910 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,119

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,134

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,475

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,606

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,792

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,808

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,887

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,118

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,918

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:35,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,500

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,794

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,549

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,983

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,995

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,311

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,499

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,796