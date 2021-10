Sergio Pérez (3.) völlig fertig: «Mein härtester GP»

Platz 3 für den Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez in Texas. Der zweifache GP-Sieger ist nach dem Austin-GP fix und fertig: «Ich konnte seit Runde 1 nichts trinken, das war mein härtestes Rennen.»

Sergio Pérez rettete für Red Bull Racing-Honda Platz 3 ins Ziel, und das war keine Selbstverständlichkeit. Denn der Mexikaner sagt: «Seit der ersten Runde konnte ich an Bord nichts trinken, und das ist bei diesen Temperaturen und auf einer so anstrengenden Strecke ungefähr das Letzte, was du willst.»

Pérez war sichtlich fix und fertig: «Ich spürte, wie ich ab dem mittleren Teil des Rennens immer schwächer geworden bin. Aber ich wollte unbedingt durchhalten und habe auf die Zähne gebissen.»

Der Lohn: 14. Podestplatz des Mittelamerikaners in der Formel 1, sein vierter für RBR in diesem Jahr, nach dem Sieg in Baku und den dritten Rängen in Frankreich und in der Türkei, sein zweiter also in Folge und sein erster auf dem Circuit of the Americas (COTA).

Pérez hielt sich zu Beginn des Rennens hinter den WM-Anwärtern Lewis Hamilton und Max Verstappen, aber dann fiel der 31-Jährige immer weiter zurück. Am Ende betrug sein Vorsprung auf den Ferrari-Fahrer Charles Leclerc noch zehn Sekunden.

Pérez stöhnt: «Das war mein härtestes Rennen in der Formel 1. Umso glücklicher bin ich, dass ich Platz 3 ins Ziel retten konnte.»

Es gab noch einen anderen Grund, warum Sergio durchhalten wollte: «Dies hier ist wie ein zweites Heimrennen für mich. In Austin sitzen immer ganz viele meiner mexikanischen Landsleute auf den Tribünen, und natürlich wollte ich sie nicht enttäuschen.»



Als sich Sergio mit einem «muchas gracias» bei seinen Landsleuten bedankte, brandete Riesenapplaus zu ihm zurück. Sein Heim-GP in Mexiko-Stadt wird ein Volksfest.





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0