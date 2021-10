Lewis Hamilton im Video: Wie er drei Kinder verblüfft

Lewis Hamilton in Maske

Das Formel-1-Team von Mercedes-Benz hat zusammen mit der Bank UBS ein sehr charmantes Video produziert: Der verkleidete Lewis Hamilton verblüfft darin drei Schulkinder auf ihrem Besuch beim Rennstall.

Immer wieder laden Rennställe wie Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz Kinder ins Rennwagenwerk ein, und wer weiss – vielleicht wird dabei ein Funke entfacht, der zu einer Karriere im Motorsport führt. Nun hat Mercedes-Partner UBS ein überaus charmantes Video produziert, das drei Schulkinder beim Besuch im Rennwagenwerk von Brackley (England) zeigt.

Die drei Kids treffen auf ihrem Rundgang auch einen älteren, angegrauten Herrn, der sie beiläuftig grüsst. Der gleiche Herr mit grauer Mütze und Brille stellt ihnen später den Rennwagen von Lewis Hamilton vor und ermahnt sich streng: «Niemand, absolut NIEMAND, ausser Lewis Hamilton darf diesen Rennwagen anfassen.» Worauf er selber Hand an den schwarzen Renner legt.

Die Kinder sind baff und machen Gesichter, als wären sie mit der Hand in der Keksdose erwischt worden. Aber die richtige Überraschung kommt erst noch, denn der Mann zieht Kunststoffprothesen und den falschen Bart vom Gesicht und ist – Lewis Hamilton.

Sehen Sie im Video, was die Kinder über die Formel 1 sagen, wie Lewis Hamilton verwandelt wird, wie der siebenfache Weltmeister junge Menschen inspirieren will.



Die Kids hatten dann natürlich auch die Möglichkeit, dem 100-fachen GP-Sieger Fragen zu stellen – sehen Sie das YouTube-Video hier.





