Damon Hill: Was Verstappen und Hamilton jetzt droht

Max Verstappen nach dem Sieg in Austin

Mit seinem Sieg beim Grossen Preis der USA hat Max Verstappen die WM-Führung gegen Lewis Hamilton auf zwölf Punkte ausgebaut. Formel-1-Weltmeister Damon Hill sagt, was den WM-Anwärtern nun droht.

Sieg für Max Verstappen im Grand Prix der USA auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas), damit hat der Niederländer seine WM-Führung auf Lewis Hamilton ausgebaut, der Red Bull Racing-Pilot liegt um zwölf Punkte vorne.

Auch Formel-1-Weltmeister Damon Hill ist fasziniert vom Titelkampf dieser beiden herausragenden GP-Piloten. Der 61-jährige Engländer sagt im Podcast F1 Nation, was in den restlichen fünf Rennen auf Verstappen und Hamilton zukommt.

«Es wird für Max Verstappen nicht einfach sein, seinen kühlen Kopf zu bewahren», glaubt der 22-fache GP-Sieger Hill. «Denn nun zeichnet sich am Horizont dieses Licht am Ende des Tunnels ab, das da heisst – Formel-1-Weltmeister. Und glaubt mir, in solch einer Situation ist es nicht einfach, ruhig zu bleiben.»

«Als Fahrer ist dir bewusst, dass sich alles schlagartig ändern kann. Da baut sich enorme Spannung auf. In gewisser Weise ist es fast schwieriger vorne zu liegen als der Jäger zu sein, weil dieser nagende Gedanke im Kopf bleibt, man könnte alles noch verlieren.»

Und was muss gemäss Hill im Kopf von Lewis Hamilton vorgehen? Damon weiter: «Lewis hat schon einige Male festgehalten – er ist lieber Jäger als Gejagter. Aber in Texas konnte man den Eindruck bekommen, dass ihm die Mittel fehlen, um Verstappen zu attackieren.»



«Und das wiederum ist ein psychologischer Vorteil für Max. Denn Verstappen weiss nun – er hat ein Auto, das stark genug ist, um Hamilton im Mercedes zu schlagen, dies sogar auf einem Kurs, der als Mercedes-Strecke galt. Aber für beide gilt: Je näher wir zur WM-Entscheidung kommen, desto schwieriger wird es.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0