Nico Rosberg: Urteil über Verstappen und Hamilton

Niemand weiss besser, wie es ist, gegen Lewis Hamilton einen WM-Kampf auszufechten, als Nico Rosberg: 2016 konnte der Deutsche den Superstar schlagen. Nico sagt, wie er Verstappen und Hamilton einschätzt.

Noch fünf Formel-1-Läufe sind zu fahren: Für den Sieger bedeutet dies – auf dem Tisch liegen 133 Punkte (jeweils 25 für den Sieg, 1 für die beste Rennrunde, dazu 3 Sonderpunkte vom Sprint in Interlagos). Das heisst auch: Noch ist in Sachen WM-Titel alles möglich, denn nach dem fabelhaften Sieg von Max Verstappen in Texas liegt der Niederländer nur zwölf Punkte vor seinem englischen Widersacher Lewis Hamilton.

Niemand kann besser einschätzen, wie schwierig es ist, gegen Lewis Hamilton einen WM-Kampf auszufechten, als Nico Rosberg: 2016 konnte der Wiesbadener als Stallgefährte von Hamilton das scheinbar Unmögliche schaffen und den englischen Superstar schlagen.

Der 36-jährige Wiesbadener ist vom WM-Duell der beiden Ausnahmekönner begeistert und sagt bei den Kollegen der deutschen Sky, wie er die Situation zwischen Red Bull Racing und Mercedes sowie zwischen Verstappen und Hamilton beurteilt.

Der 23-fache GP-Sieger findet: «Die Autos sind für mich ungefähr gleich stark, die Fahrer liegen auf Augenhöhe und fahren gemessen an allen Anderen in einer komplett eigenen Liga. Da kann keiner mithalten.»

Und so geht das gemäss Nico Rosberg weiter: «Das wird dermassen eng die letzten Rennen, und ich bin überzeugt – da wird noch sehr viel passieren. Dieses Duell ist nicht zu toppen. Ich kann einschätzen, was die beiden für eine Leistung bringen. Das ist ein so hohes Level zwischen den zwei Fahrern, wohl das höchste Level, das die Formel 1 je erlebt hat. Phänomenal, wirklich, ich habe davor einen riesen Respekt.»



Hand aufs Herz: Wie wird es ausgehen? Rosberg meint: «Irgendwie tendiere ich noch immer zu Lewis – durch seine gewaltige Erfahrung und weil er normalerweise am Ende immer die Nase vorn hat. Es ist so schwierig, ihn zu schlagen! Aber ich muss auch sagen: Max fährt momentan wirklich gigantisch.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0