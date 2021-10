Mick Schumacher (Haas): Kein Update von Ferrari

Seit dem Russland-GP in Sotschi setzt Ferrari einen verbesserten 1,6-Liter-V6-Motor ein, als Testlauf für die GP-Saison 2022. Nun ist klar: Mick Schumacher wird den optimierten Motor bei Haas 2021 nicht erhalten.

Ferrari setzt seit dem Grossen Preis von Russland Ende September einen verbesserten Motor ein, dessen Hybridkomponenten optimiert worden sind. Charles Leclerc wurde damit in der Türkei und in Texas Vierter. Die Italiener sehen den Einsatz als Test im Hinblick auf das komplett neue Aggregat, das 2022 kommt.

Zur Erinnerung: Jeder Motorhersteller darf 2021 die verschiedenen Elemente der so genannten Antriebseinheit einmal verbessern – also Verbrennungsmotor, Turbolader, MGU-K (Generator für elektrische Energie, die beim Bremsen gesammelt wird), MGU-H (Generator für elektrische Energie beim Turbolader), Batterie und Steuer-Elektronik.

Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies bestätigte in Sotschi: «Das grösste Ziel beim Einsatz dieser Antriebseinheit besteht darin, gewisse Teile für 2022 zu testen. Wir haben sehr hart gearbeitet, um die verbesserten Hybridkomponenten so früh auf die Bahn zu bringen. Wir wollen auf der Rennstrecke sehen, dass unsere Richtung stimmt, was die Motortechnik angeht. Denn Simulationen und Versuche auf den Prüfständen sind das Eine, der Einsatz auf einer Rennstrecke jedoch ist erheblich aussagekräftiger.»

Aber was ist mit dem Ferrari-Kunden Haas und mit Ferrari-Junior Mick Schumacher? Wann kann er vom verbesserten Triebwerk profitieren? Antwort: gar nicht.

Haas-Teamchef Günther Steiner bestätigte im Rahmen des USA-GP auf dem Circuit of the Americas: «Ein verbessertes Aggregat noch in dieser Saison einzusetzen, das hätte bei unserem Auto keinen grossen Unterschied gemacht. Wenn man etwas Neues verwendet, dann gibt es auch Probleme mit der Standfestigkeit. Aus unserer Sicht ist es besser, wenn Ferrari die letzten WM-Läufe dieser GP-Saison dazu nutzt, um Dinge im Hinblick auf den nächstjährigen Motor bereits einmal zu testen. Je besser dann der Ferrari-Motor wird, desto glücklicher bin ich.»



Der US-amerikanische Haas-Rennstall ist in der GP-Saison 2021 weiterhin ohne Punkte und wird die Weltmeisterschaft mit grosser Wahrscheinlichkeit als Letzter beenden. Das beste Ergebnis hat Mick Schumacher mit Platz 12 in Ungarn eingefahren.





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0