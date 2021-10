Milton da Silva tot: Vater von Ayrton Senna wurde 94

Der Brasilianer Milton Guirado Theodoro da Silva hat für immer die Augen geschlossen. Der Vater der Rennfahrerlegende Ayrton Senna starb aus natürlichen Gründen und wurde 94 Jahre alt.

Das Instituto Ayrton Senna bestätigt: Im Alter von 94 Jahren ist Milton Guirado Theodoro da Silva verstorben, der Vater der brasilianischen Rennfahrerlegende Ayrton Senna. Milton hatte mit Neyde Joanna Senna drei Kinder – Ayrton, Viviane und Leonardo; Milton ist auch der Grossvater von Bruno Senna (Sohn von Viviane), der es ebenfalls in die Formel 1 schaffte.

Auch auf der Facebook-Seite, die in Erinnerung an den dreifachen Formel-1-Champion Ayrton Senna geführt wird, ist zu lesen: Sein Vater hat aus natürlichen Gründen seine Augen für immer geschlossen.

Milton da Silva wurde im Norden von São Paulo geboren, «Miltão» begann seine Karriere im Autohandel. Mit Gewinnen aus seinem Geschäft expandierte er in die Bereiche Metallbehandlung, Bauwesen und Viehzucht. Milton wurde zum Grossgrundbesitzer und erfolgreichen Industriellen.

Milton hatte immer gehofft, dass Ayrton ins elterliche Geschäft einsteigt, aber dessen Talent im Kart war unübersichtlich, und schon bald unterstützte der Vater mit Feuer und Flamme die Karriere seines Sohnes.



Senna trat in Europa zunächst unter dem Namen des Vaters an (auf seine Formel Ford-Renner stand 1981 «A. da Silva»). Weil da Silva ein in Brasilien sehr häufiger Name ist, wie etwa Müller in Deutschland, verwandte er aber ab 1982 den Nachnamen seiner Mutter, Senna.



Ayrton Senna wurde zum erfolgreichsten Formel-1-Fahrer seiner Epoche, für viele Renn-Fans ist er bis heute der beste Grand-Prix-Pilot aller Zeiten. Senna gewann mit Lotus und McLaren 41 Formel-1-Rennen, er stand an 161 GP-Wochenenden unerreichte 65 Mal auf der Pole-Position. Senna wurde 1988, 1990 und 1991 mit McLaren Weltmeister, 1994 kam er bei einem Unfall in Imola ums Leben, im Alter von nur 34 Jahren.