Carlos Sainz (Ferrari/7.) wütend: «Das ist unfair!»

Der Spanier Carlos Sainz regte sich nach dem Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas nicht nur über Daniel Ricciardo auf («er fuhr dreckig»), sondern auch über die Rennleitung: «Das ist unfair!»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto weiss: «Carlos Sainz hatte Tempo genug, um in Austin hinter Charles Leclerc den fünften Platz zu erobern. Aber leider haben wir beim Boxenhalt gepatzt.» Was der Italiener höflich verschweigt: Sainz verlor die Chance auf eine bessere Platzierung auch wegen einer kuriosen Szene zu Beginn des Grossen Preises der USA auf dem Circuit of the Americas. Und das kam so.

Im Getümmel der ersten Runde attackierte McLaren-Fahrer Lando Norris in Kurve 11 die vor ihm liegenden Carlos Sainz (Ferrari) und Daniel Ricciardo (McLaren). Sainz: «Um Lando Platz zu geben, fuhr ich neben die Strecke.» Der Madrilene war neben der Strecke, aber er war auch immer noch auf dem Gas und vor Norris, bis zur 15. Kurve, «dann habe ich Lando vorbeigelassen, um keine Strafe zu erhalten».

Aber Sainz staunte dann, als nicht etwa Norris an ihm vorbeischoss, sondern Daniel Ricciardo! Denn bis dahin hatte der Australier seinen englischen McLaren-Teamgefährten überholt. Die Rennleitung bat in der Folge Sainz, Norris passieren zu lassen, und Carlos maulte am Funk: «Aber ich habe doch schon Ricciardo vorbeigelassen!»

Der Verlust hielt sich in Grenzen: Sainz liess Norris so geschickt vorbei, dass er auf der folgenden Geraden seinen Heckflügel flachstellen durfte, und Norris gleich wieder kassierte.

Nach dem Rennen sagte Sainz: «Das ist unfair! Wieso musste ich zwei Positionen preisgeben? Ich war doch nur von der Bahn gefahren, um Norris genügend Raum zu geben, der viel zu spät gebremst hatte. Wenn ich danach meinen Platz zurückgeben muss, dann finde ich das in dieser Art nicht in Ordnung.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0