Miami-GP: Grosse Nachfrage nach Tickets

Bereits in Austin waren am vergangenen Wochenende die Zuschauerränge voll – auch in Miami ist die Ticket-Nachfrage gross

Die GP-Organisatoren des Rennens in Miami dürfen sich freuen: Der erste Ticket-Vorverkauf für das Debüt am 8. Mai war im Nu vorbei, obwohl die Fans stattliche Preise für die Eintrittskarten hinlegen müssen.

Die Formel 1 bemüht sich, mehr Rennen in Nordamerika zu veranstalten. In diesem Jahr müssen sich die Besitzer der Königsklasse und die WM-Teilnehmer mit dem Rennen auf dem «Circuit of the Americas» in Austin, Texas, begnügen. Im nächsten Jahr ist mit dem Miami-GP ein zweites Rennen auf US-Boden geplant.

Die Formel-1-Piloten freuen sich auf den zweiten WM-Lauf in den USA, und auch die Fans können es kaum erwarten, die GP-Renner in Florida in Aktion zu erleben. Der Ticket-Vorverkauf war nach nur knapp 40 Minuten gelaufen, und das, obwohl die Veranstalter stattliche Preise für die Eintrittskarten verlangen.

So kostet das billigste 3-Tage-Ticket etwa 500 US-Dollar (rund 435 Euro), die teuersten Karten waren für knapp 2000 Dollar (rund 1730 Euro) zu haben. Auch die Hospitality-Pakete sind ausverkauft, wie auf der Miami-GP-Website zu lesen ist.

Somit dürfen sich die Fahrer auch in Miami auf einen grossen Fan-Andrang freuen. Bereits beim diesjährigen Austin-GP haben die Organisatoren insgesamt 380.000 Eintrittskarten verkauft, für die beiden Trainingstage Freitag und Samstag waren es je 120.000 Karten, am Rennsonntag waren 140.000 Zuschauer vor Ort.

USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0