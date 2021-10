Helmut Marko: «Wussten, dass es am Ende eng wird»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko war nach dem USA-GP voll des Lobes für Sieger Max Verstappen. «Er hat die Reifen sensationell in Schuss gehalten», sagt der Grazer über den WM-Leader.

Die Erleichterung stand Helmut Marko nach dem Rennen in Austin ins Gesicht geschrieben. Der Red Bull-Motorsportberater, den nichts so schnell aus der Ruhe bringen kann, zitterte mit Max Verstappen, bis dieser die Ziellinie als Erster kreuzte und damit seinen achten Saisonsieg einfuhr – hinterher war der strenge Grazer voll des Lobes für den schnellen Niederländer, der seine WM-Führung auf zwölf Punkte ausbauen konnte.

«Es war ein unglaubliches Rennen», schwärmte Marko im Gespräch mit den «ORF»-Kollegen. «Beim Start war es schwierig, denn da hat der Druckpunkt nicht ganz gepasst bei Max, dadurch hat er dann den Start verloren. Wir wussten, dass Mercedes mit ganz vollen Tanks nicht so schnell sein würde, und wir entschlossen uns, einen frühen Stopp einzulegen, um so an Hamilton vorbeizukommen.»

«Das hat zum Glück funktioniert und in der Folge war auch Sergio Pérez nah genug dran, sodass Mercedes bei der Strategie nicht in eine andere Richtung gehen konnte, die uns geschadet hätte. Wir waren dann aber gezwungen, einen frühen zweiten Stopp einzulegen und Max hat die Reifen sensationell in Schuss gehalten», schilderte Marko weiter, und fügte an: «Ich verstehe nicht, warum Mick Schumacher am Schluss nicht gleich Platz machte, ich glaube, da haben wir sechs oder acht Zehntel verloren. Es war auf jeden Fall sehr nervenaufreibend.»

Wir wussten schon, dass es eng wird, wir haben zwischendurch mit drei Stopps kalkuliert und natürlich, Mercedes, was die dem Hamilton angesagt haben, dass er zum Schluss aufschliessen wird. Aber ich glaube, er hat bei der Aufholjagd seine Reifen nicht ganz so geschont, wie es notwendig gewesen wäre, dass er zum Schluss einen richtig starken Angriff hätte starten können.»

Der 78-jährige Österreicher gestand auch: «Wir wussten schon, dass es am Ende eng wird, und wir haben zwischendurch mit drei Stopps kalkuliert. Wir haben natürlich auch mitbekommen, was Mercedes Hamilton über Funk mitgeteilt hat, wann er aufschliessen wird und so weiter. Aber ich denke, er hat bei seiner Aufholjagd die Reifen nicht ganz so gut geschont, wie es nötig gewesen wäre, dass er zum Schluss noch einen richtigen Angriff hätte starten können.»

USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0