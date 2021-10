Romain Grosjean: Erinnerungen an Besuch von Vettel

Romain Grosjean erinnert sich in seiner Autobiografie an seinen Feuerunfall, bei dem er sich Verbrennungen zuzog

Der frühere GP-Pilot Romain Grosjean hat seine Autobiografie veröffentlicht. Darin erzählt er von seinem Horror-Crash in Bahrain. Der Genfer erinnert sich auch an einen frühen Besuch von Sebastian Vettel.

Der Feuerunfall von Romain Grosjean im November 2020 war ein Schock für die ganze Formel-1-Gemeinde, die Bilder vom Horror-Crash gingen um die Welt. Die Anteilnahme war gross – auch von den GP-Kollegen des Genfers, der sich nach 28 Sekunden aus dem Inferno befreien konnte und Verbrennungen an den Händen davontrug.

Grosjean wurde gleich ins Krankenhaus gebracht und behandelt, und schon am nächsten Morgen war mit Sebastian Vettel der erste Formel-1-Pilot zu Besuch am Krankenbett, wie Grosjean in seiner kürzlich veröffentlichten Autobiografie «La Morte en face» erzählt. «Ich wachte am Montag nach dem Unfall um sechs Uhr früh auf und bekam unerwarteten Besuch von Sebastian Vettel. Er machte sich Sorgen um mich.»

«Seb ist wahrscheinlich der Fahrer, der mir nähersteht als jeder andere. Er lebt dasselbe Leben wie ich, mit seinen drei Kindern, und möchte dieses Leben so gut wie möglich schützen. Als ich ihm sagte, dass ich das letzte Rennen der Saison fahren wolle, sagte er: 'Nein, du solltest nach Hause gehen und dich ausruhen!‘», offenbart der 35-Jährige.

«Ich erklärte ihm, dass dies das Ende meiner Karriere sei und dass ich diese nicht auf diese Art und Weise beenden wolle», schreibt Grosjean, dessen GP-Karriere mit dem Crash dennoch ein verfrühtes Ende nahm. Denn durch die Verletzungen war er nicht in der Lage, den Saisonabschluss zu bestreiten.