Ross Brawn über Sergio Pérez: «Starke Leistung»

Formel-1-Sportchef Ross Brawn war nach dem Rennen nicht nur voll des Lobes für die Titelkandidaten Max Verstappen und Lewis Hamilton. Auch für Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez gab es nette Worte.

Nachdem das USA-Rennen im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, erlebten die Fans am vergangenen Wochenende in Austin ein Rennen, in dem bis zum Ende nicht klar war, wer die Nase vorn behalten würde. Am Ende durfte sich WM-Leader Max Verstappen über den Sieg freuen, sein Widersacher im Kampf um die Titelkrone, Lewis Hamilton, Musste sich mit dem zweiten Platz und dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde begnügen.

Das Podest komplettierte Verstappens Red Bull Racing-Teamkollege Sergio «Checo» Pérez. Der 31-Jährige aus Guadalajara trat nicht in Bestform an. Wie Teamchef Christian Horner hinterher betonte, fühlte er sich körperlich schwach. Zu allem Übel fiel auch noch das Trinksystem des Mexikaners aus – sodass er sichtlich schlapp vor die Kamera trat, als das Rennen vorbei war.

Für den zweiten Podestplatz in Folge wurde Pérez nicht nur von den Teamverantwortlichen bei Red Bull Racing gelobt. Auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn verwies in seiner jüngsten Kolumne auf «Formula1.com» auf die Leistung des zweifachen GP-Siegers.

Der Brite erklärte: «Checo war ‚Best of the Rest‘ – und stand zum zweiten Mal in Folge auf dem Podest. Es ist gut zu sehen, dass er konstantere Leistungen als zuvor zeigt. Er hatte am Samstag die Chance auf die Pole-Position und zeigte am Sonntag eine solide und starke Leistung, obwohl er sich etwas angeschlagen fühlte.»

«Wenn er diese Performance an jedem Wochenende zeigen kann, wird Red Bull Racing sehr zufrieden sein», ist sich Brawn sicher. «Es wäre schön gewesen, wenn er Lewis Hamilton ein bisschen mehr unter Druck hätte setzen können, aber die beiden Spitzenreiter waren eine Klasse für sich», fügte der 66-Jährige an.

USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Aufgabe

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0