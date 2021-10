F1-Rennleiter Masi zu Miami: «Das ist kein Parkplatz»

Williams-Pilot George Russell ist von Austin nach Miami gereist, um sich auf dem Gelände der kommenden GP-Strecke umzusehen. F1-Rennleiter Michael Masi sagt: «Das ist kein Parkplatz, das ist ein richtige Piste.»

Im Anschluss an den Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas) ist Williams-Fahrer George Russell nach Miami geflogen: Der nächstjährige Stallgefährte von Lewis Hamilton bei Mercedes wollte sich unbedingt auf jenem Gelände umschauen, wo am 8. Mai 2022 der erste Formel-1-Grand Prix von Miami ausgetragen wird. «Sieht alles gut aus!» twitterte Russell vom Hard Rock Stadion, wo üblicherweise die Miami Dolphins American Football-Sport zeigen.

Einer war schon vor Russell dort: Formel-1-Rennleiter Michael Masi. Der Australier war noch vor dem USA-GP in Austin nach Florida gejettet, um die Bauarbeiten zu begutachten.

Als klar wurde, dass der WM-Lauf von Florida nicht Downtown und dem Meer entlang ausgetragen wird, sondern auf einem früheren Parkplatz des Hard Rock Stadions in Miami Gardens, zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, da war der Weg zur Häme nicht weit: Fans erinnerten an den jämmerlichen Kurs des Grossen Preises von Las Vegas 1981 und 1982, auf dem Parkplatz des Caesar’s Palace-Hotels.

Aber Michael Masi kann die Fans beruhigen: «Wo wir fahren werden, das ist kein Parkplatz, das ist ein richtige Piste! Und ich bin sehr angetan davon, wie die Arbeit vorangeht. Die Strecke wird markant anders sein als die anderen GP-Kurse.»

«Es ist nicht ganz leicht für die Pistenbauer, weil sie die Arbeit in die American Football-Saison einbetten müssen. Aber sie kommen gut vorwärts, und ich bin davon überzeugt, dass der Miami-GP eine hervorragende Bereicherung der Formel 1 wird», so Masi in Texas.





