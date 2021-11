Mexiko-GP im Fernsehen: Einzigartige Herausforderung

Die Formel-1-Piloten geben in dieser Woche in Mexiko Gas. Die dortige GP-Strecke liegt mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel und bietet damit eine besondere Herausforderung für die Teams und Fahrer.

Das «Autódromo Hermanos Rodríguez» ist nicht nur wegen der Stadion-Passage eine besondere Piste im aktuellen GP-Kalender. Auch die Höhenlage ist einzigartig, denn die Strecke von Mexiko-Stadt liegt 2258 Meter über dem Meeresspiegel und ist damit der am höchsten gelegene GP-Rundkurs der Welt.

Die dünne Luft erschwert die Arbeit der Teams und Fahrer, wie Alpine-Direktor Marcin Budkowski betont: «Mexiko stellt mit seiner Höhenlage eine besondere Herausforderung dar. Rund 2.000 Meter über dem Meeresspiegel ist die Luft dünner, was sich auf die Aerodynamik und die Leistung des Motors auswirkt.»

«Wir sind dort mit einem Heckflügel wie in Monaco unterwegs, dieser generiert aber etwa gleich wenig Abtrieb wie in Monza. Dadurch fühlt sich das Auto leicht an und das Grip-Niveau ist tief», weiss der Pole. «Auch die Kühlung des Motors und der Bremsen sind eine Herausforderung», weiss der Ingenieur.

Sein Schützling Esteban Ocon stimmt ihm zu: «Es ist eine gute Strecke, auf der das Fahren aus verschiedenen Gründen nicht einfach ist. Der wichtigste Grund ist die Höhenlage, die den Motor beeinflusst und die Suche nach einer guten Fahrzeug-Abstimmung erschwert.» Wer nicht verpassen will, wie die Franzosen und ihre Konkurrenten ins Rennwochenende starten, findet hier die wichtigsten Sendezeiten.

