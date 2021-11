Nico Rosberg: «Grösserer Druck für Max Verstappen»

Nico Rosberg bleibt dabei: Der GP-Veteran und Formel-1-Weltmeister von 2016 sieht seinen früheren Teamkollegen und WM-Gegner Lewis Hamilton im Kampf um die diesjährige WM-Krone im Vorteil.

Zwölf WM-Zähler trennen die beiden Titelkandidaten Max Verstappen und Lewis Hamilton vor dem fünftletzten WM-Lauf in Mexiko-Stadt. Der Niederländer und WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team konnte seinen Vorsprung auf den Titelverteidiger von Mercedes mit dem Sieg in Austin ausbauen. Doch noch ist alles offen, und entsprechend ausgiebig wird über die Chancen der beiden Spitzenreiter diskutiert.

Nico Rosberg weiss, wie hart es ist, Hamilton zu schlagen. Dem ehemaligen GP-Star aus Deutschland gelang dies in der Saison 2016, nach der er sich aus dem Formel-1-Zirkus zurückzog. Deshalb tippt er auch weiterhin auf einen Triumph des siebenfachen Weltmeisters, der sich mit dem neuerlichen Gesamtsieg zum alleinigen Rekord-Weltmeister krönen würde.

Bei seinem COP26-Auftritt in Glasgow erklärte Rosberg gegenüber «Sky Sports News»: «Der WM-Fight ist spannender denn je, das ist unglaublich. Da tragen zwei der besten Fahrer ihrer Generation ein Kopf-an-Kopf-Rennen aus und Verstappen ist derzeit wirklich in Top-Form. Dennoch denke ich, dass Lewis mit seiner Erfahrung am Ende triumphieren wird.»

Der 36-Jährige ist sich sicher: «Für Max Verstappen ist der Druck grösser, denn er ist zum ersten Mal in seiner Karriere in dieser Situation. Lewis kennt das, er hat schon sieben Titel gewonnen und war neun, zehn Mal in den letzten Saisonrennen ein WM-Titelkandidat. Für Max ist das neu, und e isst eine sehr extreme Situation für jeden Fahrer.»

«Da steht dein Traum auf dem Spiel, Formel-1-Weltmeister zu werden, und du weisst nicht, ob du jemals eine weitere Chance wie diese bekommen wirst, weil sich die Regeln im nächsten Jahr so drastisch ändern. Es geht also um unglaublich viel und Max muss mit dem grossen Druck klarkommen», fügte Rosberg an, betonte aber auch gleichzeitig: «Bis jetzt geht er fantastisch damit um, man sieht ihm gar nicht an, dass er unter Druck steht, das ist unfassbar.»

WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0