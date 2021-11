Brasilien-GP im Fernsehen: Intensives Spitzenduell

Die Formel-1-WM neigt sich ihrem Ende zu, und mit dem Brasilien-GP steht bereits das nächste Kräftemessen der GP-Stars vor der Tür. Wer nichts verpassen will, findet hier die entsprechenden TV-Sendezeiten.

Nur noch vier Mal werden die GP-Piloten in diesem Jahr gegen die Konkurrenz antreten müssen: Auf dem WM-Programm stehen die Rennen in Brasilien, Katar, Saudi-Arabien und das Finale in Abu Dhabi. In dieser Woche treten die Stars der Königsklasse auf dem «Autódromo José Carlos Pace» gegeneinander an, auf dem erneut Red Bull Racing-Ass Max Verstappen als Favorit für den Sieg gehandelt wird.

Der Niederländer konnte die vergangenen beiden Grands Prix in Amerika und Mexiko für sich entscheiden und seine WM-Führung auf Lewis Hamilton auf 19 Zähler ausbauen. Doch davon lassen sich die Gegner von Mercedes nicht entmutigen. Toto Wolff sagt vor dem 19. Rennwochenende kämpferisch: «Wir gehen mit voller Kraft in den Brasilien-GP und die darauffolgenden Rennen.»

«Wir befinden uns in der privilegierten Situation, zu diesem späten Zeitpunkt der Saison noch um den Titel kämpfen zu können. Und wir gehen davon aus, dass der Titelkampf in beiden Wertungen bis zuletzt spannend bleiben wird», ist sich der Mercedes-Motorsportdirektor sicher.

«Beide Teams werden bis zur letzten Runde hart kämpfen», weiss der Wiener. «Dafür müssen wir aufschliessen und uns ist bewusst, dass es ein intensives Duell wird. Aber wir werden weiterhin alles geben und unser Ziel nicht aus den Augen verlieren», verspricht er. Wer wissen will, welches der Spitzenteams besser ins Rennwochenende startet, findet hier alle TV-Zeiten.

Brasilien-GP im Fernsehen

Freitag, 12. November

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko

08.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Belgien-GP 2021

08.45: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 2012

11.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Italien-GP 2021

11.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.45: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1986

12.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko

14.30: Sky Sport F1 – Analyse Mexiko-GP

15.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Belgien-GP 2021

15.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

15.45: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

16.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

16.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

16.30: Erstes Training

18.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.00: Sky Sport F1 – Ferrari 156 «Sharknose»

19.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Italien-GP 2021

19.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

19.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

20.00: Qualifying

21.30: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Felipe Massa

21.50: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Niederlande-GP 2021

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.50: ORF 1 – Qualifying Highlights

Samstag, 13. November

12.00: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1988

12.45: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

14.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

17.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.00: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1989

19.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

20.15: ORF 2 – Formel-1-News

20.25: ORF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint

20.10: SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Sprint

20.30: Sprint

21.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

22.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Italien-GP 2021

22.30: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

Sonntag, 14. November

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Belgien-GP 2021

12.15: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

12.30: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1986

13.15: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

13.30: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1989

15.15: ORF 1 – Formel-1-News

16.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.20: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

17.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.00: Grosser Preis von Brasilien

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsport-Magazin

19.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

19.45: ORF 1 – Motorhome

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

21.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.50: ServusTV – Rennen

23.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook