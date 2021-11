Max Verstappen: Gute Vorzeichen vor dem Brasilien-GP

Der Niederländer Max Verstappen hat in Mexiko den neunten Saisonsieg errungen. Nur fünf andere Grand-Prix-Fahrer haben im gleichen Jahr neun Rennen oder mehr für sich entscheiden können!

Die Siegesfahrt im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt bedeutet für Max Verstappen nicht nur den 19. Erfolg seiner Formel-1-Karriere: Er hat seine WM-Führung auch auf 312,5 Punkte ausgebaut, 19 Zähler vor seinem Titelrivalen Lewis Hamilton. Der neunte Saisonsieg (nach der Emilia-Romagna, Monaco, Frankreich, der Steiermark, Österreich, Belgien, den Niederlanden und den USA) heisst darüber hinaus: Kein Formel-1-Fahrer hat nun in Mexiko öfter gewonnen als Max, er hat zudem den 53 Jahre alten Führungsrunden-Rekord von Jim Clark auf dieser Bahn gebrochen und – Max Verstappen gehört seit dem 7. November einem sehr exklusiven Kreis an.

Neun Saisonsiege oder mehr, das haben in der Formel 1 bislang neben Verstappen nur fünf Fahrer erreicht. Michael Schumacher hält zusammen mit Sebastian Vettel den Formel-1-Rekord mit 13 Saisonsiegen (was Verstappen bei ausstehenden vier Läufen noch egalisieren kann). Schumi siegte 2004 13 Mal in 18 Saisonrennen, Vettel siegte 2013 13 Mal in 19 Läufen.

Lewis Hamiltons beste Saisonbilanz waren elf Siege in den Jahren 2014, 2018, 2019 und 2020. Nigel Mansell gewann 1992 auf dem Weg zum WM-Titel mit Williams neun Mal (damals gab es allerdings nur 16 Läufe). Genau so oft triumphierte Nico Rosberg 2016 im zermürbenden Duell mit Lewis Hamilton.

Ein gutes Omen vielleicht: Nur ein Fahrer in 71 Jahren Formel-1-Weltmeisterschaft ist mit neun Siegen oder mehr im gleichen Jahr nicht Champion geworden – und das ist ausgerechnet Lewis Hamilton (ein Rekord, auf den er gewiss gerne verzichtet hätte). Der Engländer holte 2016 sogar zehn Siege, aber den Titel krallte sich sein Mercedes-Stallgefährte Nico Rosberg (9 Siege).

Hamilton steht 2021 bei fünf Saisonsiegen und kann in dieser Hinsicht mit Verstappen nur noch gleichziehen.





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0