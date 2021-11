Ferrari-Junior Mick Schumacher: Darauf kommt es an

Haas-Rookie Mick Schumacher freut sich auf das anstehende Rennwochenende in Brasilien. Der Deutsche weiss, was er zu tun hat und erklärt, wie er sich auf seinen ersten Auftritt in São Paulo vorbereitet hat.

Das Rennen in Mexiko war für Mick Schuhmacher schnell gelaufen: Kurz nach dem Start drehte sich Valtteri Bottas und sorgte damit für einen Engpass, durch den mit Esteban Ocon, Yuki Tsunoda und Schumacher gleich drei Piloten gleichzeitig kommen wollten. Das klappte natürlich nicht, und während der Franzose im Alpine-Renner weiterfahren und das Rennens schliesslich auf Platz 13 beenden konnte, war der GP für den Japaner und den Deutschen damit gelaufen.

Er habe dennoch etwas lernen können, beteuerte Schumacher nach dem Ausfall, der angesichts des 14. Startplatzes besonders bitter war. Immerhin darf der 22-Jährige bald wieder auf die Piste, denn schon in dieser Woche steht das Rennwochenende in Brasilien an. Für Schumacher ist die Piste in Interlagos Neuland, er freut sich auf die Herausforderung, die durch das Sprintqualifying-Format besonders gross ausfällt.

«Die Sprints sind interessant, weil sie eine Abwechslung darstellen», sagt der Ferrari-Nachwuchsfahrer. «Ich schätze, in Brasilien wird es darum gehen, im ersten Training möglichst schnell herauszufinden, was man fürs Qualifying tun muss. Das Gute ist, dass die Strecke sehr kurz ist, dadurch hat man die Chance, viele Runden zu drehen und verschiedene Sachen auszuprobieren.»

«Ich selbst war nie zuvor in Brasilien, das wird also eine Premiere für mich. Aber ich habe die Strecke im Simulator kennengelernt, und ich hatte viel Spass. Ich hoffe, dass es in der Realität die gleiche Erfahrung werden wird», fügt der Formel-1-Neuling aus dem Haas-Team an.

«Ich hoffe, dass wir wieder mit den gleichen Gegnern kämpfen können und es wäre natürlich super, wenn ich es ins Q2 schaffe. Es wird sicherlich interessant und auf dieser Piste wurden schon viele legendäre Duelle ausgetragen. Ich freue mich schon sehr auf das Rennwochenende in São Paulo», erklärt Schumacher weiter.

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0