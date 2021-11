Sebastian Vettel: «Das macht alles unberechenbarer»

Aston Martin-Star Sebastian Vettel konnte in Mexiko nach dem Top-10-Platz in Austin erneut frische WM-Punkte bejubeln. Entsprechend zuversichtlich blickt der vierfache Weltmeister auf den anstehenden Brasilien-GP.

Zum sechsten Mal in diesem Jahr durfte sich Sebastian Vettel in Mexiko über einen Top-10-Platz freuen. Der 34-jährige Heppenheimer machte alles richtig und beendete den 18. Saisonlauf des Jahres auf dem siebten Platz. Damit erhöhte er den Punkte-Stand auf seinem WM-Konto um sechs WM-Zähler auf 42, womit er nun den zwölften Platz in der Gesamtwertung belegt.

Vier Chancen bleiben dem vierfachen Champion, um sich in der WM-Tabelle zu verbessern. Platz 11 ist nicht weit weg, nur vier Punkte fehlen ihm auf den vor ihm liegenden Alpine-Fahrer Esteban Ocon. Vettel hofft, auch beim anstehenden WM-Wochenende in São Paulo wieder zu den schnellsten Zehn zu gehören.

Vor dem Rennen in Interlagos erklärt der 53-fache GP-Sieger: «Nachdem wir nun zwei Mal in Folge punkten konnten, wollen wir den Schwung nach Brasilien mitnehmen.» Gleichzeitig warnt er: «Wir werden nun wieder ein Sprint-Qualifying absolvieren, und das macht alles unberechenbarer. Am Ziel ändert das aber nichts.»

Vettel weiss, worauf es in Brasilien ankommt, schliesslich wird es bereits das vierzehnte Formel-1-Rennen sein, das er auf dem «Autódromo José Carlos Pace» bestreitet. Drei Mal konnte er auf dem brasilianischen Rundkurs triumphieren, zwei weitere Male stand er jeweils als Zweiter (2011) und Dritter (2015) auf dem Podest. «Wir werden versuchen, einen guten Auftakt hinzubekommen und am Sonntag sind dann die Punkteränge wieder das Ziel», erklärt er.

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0