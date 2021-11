Daniel Ricciardo: «Können nur nach vorne blicken»

Schon in der ersten Mexiko-Rennrunde kamen sich Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas in die Quere

McLaren-Star Daniel Ricciardo hat in Mexiko schon früh alle Chancen auf Punkte verloren, weil er mit Valtteri Bottas zusammengeriet. Umso grösser ist sein Wille, in Brasilien zurückzuschlagen.

Die Kollision in der ersten Rennrunde im Mexiko-GP mit Valtteri Bottas kam Daniel Ricciardo teuer zu stehen. Der Australier musste sich in der Folge einen neuen Frontflügel an der Box abholen und fiel dadurch ans Ende des Feldes zurück. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Zwölfter und ging somit leer aus.

«Ich steuerte auf die Innenseite neben Sergio Pérez und meine Räder blockierten», schilderte der 32-Jährige. «Als ich mir die Wiederholung der Szene anschaute, dann wurde mir klar, dass sich die Blockade wieder löste, bevor ich einlenkte. Rückblickend war da einfach nicht genügend Raum», fügte er an.

«Valtteri zog rüber, weil er wahrscheinlich erwartet hatte, mehr Platz zu finden, aber da waren Pérez und ich. Ich gebe ihm nicht die Schuld, denn ich habe ihn erwischt, aber ganz ehrlich, angesichts der Aufnahmen denke ich, dass es ein normaler Zwischenfall in der ersten Runde war, und vielleicht war ich da auch etwas optimistisch war», fügte er an.

Der Wille ist gross, beim anstehenden Rennen in Brasilien wieder Punkte einzufahren. «Ich freue mich auf einen weiteren Sprint in Brasilien. Dieses Qualifying-Format hat uns in diesem Jahr bisher sehr gut getan, so dass wir positiv in das Wochenende gehen werden. Nach dem enttäuschenden Ergebnis vom letzten Mal können wir nur nach vorne blicken. Glücklicherweise haben wir die Möglichkeit, gleich wieder zurückzuschlagen.»

«Ich habe in Mexiko keine Punkte mit nach Hause genommen, aber das Ergebnis hätte ganz anders ausfallen können, wenn wir nur ein paar Zentimeter mehr gehabt hätten, was beweist, dass wir das Auto haben, um gute Positionen und anständige Punkte zu kämpfen», machte sich der achtfache GP-Sieger Mut.

«Das vergangene Wochenende stimmt mich auf jeden Fall optimistisch. Mein Fokus liegt jetzt darauf, in ein paar Tagen in die Punkte zu kommen, und wir werden alles daran setzen, dass dies auch passiert. Das Team ist hungrig und entschlossen, und wir werden bis zur letzten Runde der Saison weiterkämpfen», erklärte Ricciardo entschlossen.

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0