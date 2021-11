Mika Häkkinen: «WM wird noch Überraschungen bieten»

Der frühere Formel-1-Pilot Mika Häkkinen spricht von einem starken Vorsprung von Max Verstappen im WM-Kampf. Der Finne ist sich dennoch sicher, dass die restlichen GP noch viele Überraschungen bieten werden.

Mit seinem Sieg in Mexiko konnte Max Verstappen die Führung in der Gesamtwertung auf Lewis Hamilton auf 19 Punkte ausbauen, doch noch ist der Kampf um die WM-Krone nicht entschieden, wie Mika Häkkinen in seiner jüngsten Kolumne für den britischen Wettanbieter «Unibet» betont. Der zweifache Weltmeister schreibt: «Der Sieg in Mexiko hat Max zweifelsohne eine starke Führung in der WM beschert, die nur noch vier Rennen dauert. Aber meiner Meinung nach kann im Kampf zwischen Red Bull Racing und Mercedes noch viel passieren.»

«Max hat das Rennen in der ersten Kurve gewonnen, indem er möglichst spät gebremst hatte und an den beiden Mercedes vorbeigezogen ist. Es war ein starkes, sehr selbstbewusstes Manöver, und da Valtteri Bottas von Daniel Ricciardo in einen Dreher geschubst wurde, musste sich Lewis alleine gegen die beiden Red Bull Racing-Piloten behaupten», schildert der 53-jährige Finne.

«Während Max an der Spitze davonzog, konnte Sergio Pérez sein Tempo und einen späten Stopp dazu nutzen, Lewis in den letzten Runden unter Druck zu setzen. Das war natürlich fantastisch für das mexikanische Publikum, und auch wenn Lewis nie wirklich in Gefahr war, wurde deutlich, wie gross der Vorteil von Red Bull Racing auf diesem Rundkurs war. Lewis tat gut daran, den zweiten Platz zu erzielen, denn bei ihm ging es nur um Schadensbegrenzung», analysiert Häkkinen.

Mit Blick auf die verbleibenden vier Grands Prix schreibt der 20-fache GP-Sieger: «Die Piste in Brasilien sollte erneut ein gutes Pflaster für Max sein, doch Lewis hat die Rennen 2016 und 2018 in Interlagos für sich entschieden. Danach ist die Formel 1 in Katar und Saudi-Arabien auf neuen Kursen unterwegs, von denen kein Team Daten aus früheren Auftritten haben. Natürlich stehen den Teams Simulationen zur Verfügung, aber du weisst nie, wie das Auto und die Reifen wirklich funktionieren, bevor du tatsächlich auf der Strecke unterwegs bist. Frisch asphaltierte Strecken können sehr knifflig sein.»

«Red Bull Racing hat einen kleinen, aber entscheidenden Vorteil, dennoch glaube ich, dass die WM noch Überraschungen bieten wird. Hier kommt es auf die Psychologie des Fahrers und seines Teams an. Wenn alles gut läuft, fühlt es sich leicht an, aber erst wenn etwas schief geht, zeigen die Sieger, wie gut sie wirklich sind», ist Häkkinen überzeugt.

«Der WM-Kampf ist erst vorbei, wenn das letzte Rennen gelaufen ist und ich bin mir sicher, dass der Fight bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi andauern wird. Mercedes wird alles daran setzen, und keiner sollte Lewis Hamiltons Fähigkeit unterschätzen, Max in den letzten Rennen noch viel Arbeit zu bescheren. Er liebt Herausforderungen, und genau das ist Max für ihn. Es kann also noch viel passieren», mahnt der GP-Veteran.

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0