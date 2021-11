Mattia Binotto, Ferrari: «Ich hatte mir mehr erhofft»

Ferrari hat dank einer starken Mannschaftsleistung (Charles Leclerc Fünfter, Carlos Sainz Sechster) McLaren um dreizehn Punkte abhängen können. Aber Teamchef Mattia Binotto sagt: «Ich hatte mir mehr erhofft.»

Solide Team-Leistung von Ferrari beim Grossen Preis von Mexiko: Der Monegasse Charles Leclerc wurde Fünfter, der Spanier Carlos Sainz Sechster. Weil gleichzeitig McLaren nur einen Punkt holen konnte (Lando Norris auf Rang 10), haben die Italiener die britischen Widersacher im Kampf um WM-Rang 3 überholen und um 13 Punkte distanzieren können. Ferrari vor McLaren, das gab es letztmals vor dem Monza-GP vor zwei Monaten.

Aber Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagt: «Ich hatte mir mehr erhofft. In Sachen Leistungsfähigkeit erwartete ich ein höheres Niveau. Gut ist, dass wir als Team funktioniert haben. Wir haben auch alles versucht, um den viertplatzierten Pierre Gasly zu schnappen, aber das hat nicht geklappt.»

«Dieses Mal hat McLaren Mühe gehabt, mal sehen, wie das in Brasilien weitergeht. Ich erwartet, dass diese beiden Teams ein weiteres Mal dicht beisammen liegen werden.»

«Was den Abstand zu den besten zwei Teams angeht, so waren wir nicht so stark wie in den Rennen zuvor. In Mexiko zählt Motorleistung etwas weniger, da hatten wir uns eigentlich ausgerechnet, im besten Fall die Top-Teams etwas in Unruhe bringen zu können. Auch in der Qualifikation waren wir nicht ganz so gut wie erhofft, da konnte Pierre Gasly durchschlüpfen.»

Auch Charles Leclerc ist davon verblüfft: «Ich hätte nicht gedacht, dass Pierre so weit vorne mitmischen würde. Er und AlphaTauri waren in der Quali und auch im Rennen stärker als erwartet.»



In Mexiko ist Ferrari mit so steil gestellten Flügeln gefahren wie in Monte Carlo. Damals hatte Leclerc im Abschlusstraining die beste Zeit erzielt. Aber Carlos Sainz gibt zu bedenken: «Seither haben Mercedes und Red Bull Racing scharf entwickelt, wir aber nicht. Der grössere Abstand zu ihnen kam für mich nicht überraschend, der Speed von Pierre im AlphaTauri-Honda schon.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0