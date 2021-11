Günther Steiner (Haas): «Hoffe, dass es so bleibt»

Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: Das Sprint-Format wird auf dem «Autódromo José Carlos Pace» gut funktionieren. Der Südtiroler freut sich vor allem auf die Fans, die an die Strecke zurückkehren.

Auf der Strecke gibt es in diesem Jahr für das Haas-Team wenig Grund zur Freude. Weil sich das Team von Mick Schumacher und Nikita Mazepin ganz auf die umfangreichen Regeländerungen konzentriert, die im nächsten Jahr in Kraft treten, treten die beiden Formel-1-Rookies ohne Aussicht auf echte Erfolge an.

Die US-Mannschaft ist denn auch das einzige Team, das in den bisherigen 18 Saisonläufen keine Punkte erobern konnte. Und auch in Brasilien erwartet das Team von Gene Haas kein leichtes Spiel. Dennoch freut sich Teamchef Günther Steiner auf das WM-Wochenende in São Paulo, bei dem erneut das Sprint-Format zur Anwendung kommt.

Der Südtiroler sagt dazu: «Die Strecke sollte gut zum Sprint-Qualifying passen. Ich denke, wir müssen nach dem dritten Versuch schauen, wie die Fans auf das neue Format reagieren und wenn nötig, Anpassungen vornehmen. Es gibt natürlich immer Dinge, die man verbessern kann, deshalb müssen wir das genau analysieren. Ich denke, es ist sehr gut für den Sport, dass wir im nächsten Jahr ein paar Sprint-Qualifyings mehr bestreiten werden.»

Ein weiterer Grund zur Freude bieten die Fans auf den Tribünen, betont Steiner: «Mehr als noch die Rückkehr auf altbekannte Strecken wie hier in Interlagos, gibt mir die Rückkehr der Fans auf den Tribünen ein Gefühl der Normalität wieder. Für mich gehört es dazu und ich hoffe, dass es dabei bleiben wird.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0