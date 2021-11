Kimi Räikkönen: «Im Auto denke ich nicht daran»

GP-Urgestein Kimi Räikkönen freut sich auf seinen letzten Formel-1-Auftritt in São Paulo. Der Alfa Romeo-Pilot verbindet gute Erinnerungen mit dem brasilianischen Rundkurs in Interlagos.

Nicht nur Fernando Alonso durfte in Brasilien einen Titelgewinn feiern. Ein Jahr nach dem zweiten WM-Triumph des Spaniers konnte Kimi Räikkönen das Rennen auf dem Interlagos-Rundkurs für sich entscheiden und damit die Titel-Krone erobern. Der Alfa Romeo-Star sagt vor der Rückkehr auf das «Autódromo José Carlos Pace» denn auch: «Diesen Ort verbinde ich mit einigen sehr guten Erinnerungen.»

«Auf dieser Strecke habe ich 2007 meinen WM-Titel eingefahren, es ist also schön, nun ein letztes Mal hier auszurücken», erklärt der 42-jährige Finne, betont aber auch gleichzeitig gewohnt trocken: «Sobald ich im Auto sitze, denke ich natürlich nicht daran, aber es ist schön, nach Brasilien zurückzukehren, nachdem der GP im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.»

Der «Iceman» ist zuversichtlich, in São Paulo ein gutes Rennen zeigen zu können: «Ich war zufrieden mit unserer Performance in Mexiko und ich hoffe, dass wir hier auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sein können. Der vergangene GP war nicht sehr spannend für mich, aber ich konnte mit Platz 8 Punkte holen, deshalb bin ich zufrieden mit dem Ausgang des Rennens. Letztlich stimmte das Ergebnis, deshalb ist es mir egal, dass ich den grössten Teil des Nachmittags ohne Gegner in Sicht verbracht habe.»

Teamchef Frédéric Vasseur ergänzt: «Es ist gut, zwei der jüngsten vier Rennen in den Punkten beendet zu haben, aber ich weiss, dass wir noch mehr erreichen können. Wir hatten in all diesen GP eine realistische Chance auf WM-Zähler und in Mexiko hätten wir mit beiden Autos auf einem Top-10-Platz landen können.»

«Diese Chancen müssen wir nun in den verbleibenden Kräftemessen nutzen. Wir arbeiten wie immer hart daran, um das Jahr gut zu beenden. Und unsere Performance in den letzten paar Rennen fiel vielversprechend aus, deshalb denke ich, dass wir auch in Brasilien bei der Musik sein können. Das Team wird durch die intensive WM-Phase mit drei Rennen in Folge stark belastet, deshalb müssen wir nun zusammenhalten und weiterkämpfen. Wir müssen ein fehlerfreies Wochenende hinbekommen und ich bin guter Dinge, dass wir das auch schaffen können», fügt der 53-jährige Franzose selbstbewusst an.

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0