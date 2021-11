Fernando Alonso: «Immer irgendwelche Dramen»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso konnte in Brasilien schon einige starke Ergebnisse feiern. Der zweifache Weltmeister erinnert sich an den grössten dieser Triumphe zurück und erklärt, worauf es in São Paulo ankommt.

17 GP-Einsätze hat Fernando Alonso bereits in Brasilien bestritten, und acht Mal stand er in Interlagos auf dem Formel-1-Podest. Gewinnen konnte er den WM-Lauf auf dem Traditionskurs allerdings noch nie, dennoch hat er auf dem «Autódromo José Carlos Pace» schon einen ganz grossen Erfolg feiern dürfen: 2006 fuhr er auf den zweiten Platz und damit zum WM-Titel.

Es fühlt sich gar nicht an, als sei dies schon 15 Jahre her, erklärt der Asturier rückblickend. «Es sind natürlich gute Erinnerungen, die ich damit verbinde. Wir hatten in jenem Jahr ein wirklich starkes Auto, aber gegen Saisonende waren auch die Ferrari-Renner sehr schnell und konstant. Doch Michael Schumacher hatte einen Ausfall im Rennen davor in Suzuka, deshalb mussten wir nur einen Punkt holen, um den Titel zu gewinnen. Und er musste darüber hinaus auch mit einer Startplatz-Strafe ins Rennen gehen, was das Ganze etwas einfacher für uns gemacht hat», fügt er an.

«Doch selbst in dieser komfortablen Position weisst du, wie wichtig das Ergebnis ist und du musst alles sicherstellen, damit es am Ende klappt. Als Rennfahrer willst du natürlich immer das Maximum geben und am Ende haben wir ein gutes Rennen gezeigt und den zweiten Platz geholt, was für den Titelgewinn auch reichte. Wir wollten nichts riskieren! Das Gefühl danach war unbeschreiblich, und es war etwas ganz Besonderes, das ganze Team nach einem so engen Titelkampf feiern zu sehen», erinnert sich der zweifache Champion.

Über die brasilianische Piste sagt Alonso: «Es ist eine grossartige Strecke, die über viel Historie verfügt und die Fans kennen die Formel 1 sehr gut. Die Runde ist sehr gut und bietet einen guten Rhythmus, was das Fahren zum Vergnügen macht. Physisch ist sie aber eine Herausforderung, nicht nur wegen der Bodenwellen, sondern auch wegen der Höhenlage. Das Wetter ist sehr unberechenbar und es gibt immer irgendwelche Dramen dort. Wir müssen also auf alles vorbereitet sein.»

