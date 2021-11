Charles Leclerc: «Hatte Mühe mit den Vorderreifen»

Ferrari-Ass Charles Leclerc kam im Brasilien-Sprint als Siebter ins Ziel, während sein Teamkollege Carlos Sainz Dritter wurde. «Ich muss herausfinden, was er besser gemacht hat», erklärte der Monegasse gewohnt offen.

Für Charles Leclerc lief der Sprint in São Paulo nicht wie gewünscht ab, der 24-Jährige aus dem Ferrari-Team fuhr von Position 6 los, kam aber als Siebter über die Ziellinie, weil McLaren-Talent Lando Norris an ihm vorbeikam. «Der Start lief angesichts meiner Medium-Reifen ganz gut, doch dann fiel die Temperatur und ich hatte Mühe, speziell die Vorderreifen ins Arbeitsfenster zu bringen», schilderte er hinterher.

Und der Rennfahrer aus Monte Carlo betonte: «Meinerseits war das kein grossartiges Rennen, wir müssen analysieren, was ich falsch gemacht habe. Der Start war nicht schlecht, doch danach lief es nicht mehr so gut.» Dass sein Teamkollege Carlos Sainz als Dritter ins Ziel kam, kommentierte er folgendermassen: «Carlos hat einen guten Job gemacht und ich muss herausfinden, was er besser gemacht hat.»

Im Rennen sei aber noch alles möglich, stellte Leclerc daraufhin klar. «Ich habe nicht die beste Startposition, weil ein McLaren vor mir startet. Aber noch ist alles offen, und ich denke, wenn alles gut läuft, dann haben wir auch das Tempo, um an Lando vorbeizukommen. Das ist sicherlich das Ziel fürs Rennen.»

«Alles ist möglich, wenn ich einen guten Job machen, bin ich mir sicher, dass ich ein gutes Weekend haben kann», machte sich der Monegasse, der aktuell den sechsten WM-Rang belegt, Mut. «Das Rennen wird sicherlich hart, deshalb konzentrieren wir uns nun ganz darauf, jene Bereiche zu finden, in denen wir uns verbessern können.»

Sprint, São Paulo

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 29:20,124 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1,170 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +18,723

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +19,787

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,872

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,056

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +34,158

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +34,632

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +34,867

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +35,869

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +36,578

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +41,880

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,037

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +46,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +46,760

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +47,739

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,014

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1:01,680 min

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1:07,474

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 314.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 188

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 131.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 481.5

2. Red Bull Racing 479.5

3. Ferrari 269.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0