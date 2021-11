Lando Norris: «Werde mir nicht die Reifen ruinieren»

McLaren-Talent Lando Norris war der letzte Fahrer, der sich im Brasilien-Sprint von Lewis Hamilton überholen liess. Auch im GP will er sich nicht mit allen Mitteln gegen den Titelverteidiger wehren, betonte er hinterher.

Gegen Lewis Hamilton hatte Lando Norris im Sprint in São Paulo letztlich keine Chance, der Titelverteidiger zog mit Leichtigkeit am McLaren vorbei und schnappte sich den fünften Platz. Norris kam als Sechster über die Ziellinie und sagte hinterher vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera, als er auf den geglückten Angriff des Mercedes-Piloten angesprochen wurde: «Das sieht ziemlich einfach für ihn aus, er musste nicht viel dafür machen.»

«Ich wollte keine dummen Risiken eingehen, um ihn aufzuhalten, denn er war in einer anderen Liga unterwegs», erklärte der Brite, der am Samstag seinen 22. Geburtstag feierte. Und er fasste zusammen: «Für mich war es ein gutes Rennen, ich konnte mit Charles Leclerc einen Ferrari überholen, und das war das Hauptziel.»

«Natürlich wäre es schön gewesen, den zweiten Ferrari von Carlos Sainz auch noch zu schnappen, aber er war zu weit weg, weil er beim Start gut wegkam. Ich schaffte aber einen besseren Start als Charles, und konnte davon profitieren, dass er ein paar Fehler gemacht hat», schilderte der WM-Fünfte.

Auch im Rennen will sich Norris auf seine Hauptaufgabe konzentrieren. Er rechnet mit einem erneuten Überholmanöver von Hamilton, der wegen seiner Motor-Strafe (fünfter Verbrennungsmotor) um fünf Positionen nach hinten rücken muss. «Im Rennen sollte es ein ganzes Stück wärmer werden, was uns wohl nicht in die Hände spielen wird. Aber ich denke, wir haben ein bisschen was gelernt, was die Reifen angeht», machte er sich Mut.

Und der McLaren-Hoffnungsträger stellte klar: «Wir werden uns auf uns konzentrieren und ich sehe keinen Sinn darin, mir die Reifen beim Versuch zu ruinieren, Lewis hinter mir zu halten. Wenn er es in 24 Runden vom letzten auf den fünften Platz schafft, dann müsste er mit drei Rädern am Auto antreten, damit es eine Herausforderung für ihn wird.»

Sprint, São Paulo

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 29:20,124 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1,170 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +18,723

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +19,787

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,872

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,056

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +34,158

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +34,632

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +34,867

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +35,869

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +36,578

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +41,880

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,037

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +46,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +46,760

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +47,739

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,014

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1:01,680 min

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1:07,474

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 314.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 188

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 131.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 481.5

2. Red Bull Racing 479.5

3. Ferrari 269.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0