Katar-GP im Fernsehen: Neuland für die Formel-1-Stars

Die GP-Stars tragen am Sonntag zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen auf dem «Losail International Circuit» in Katar aussail

Nur wenige Tage nach dem Rennen in São Paulo rücken die GP-Stars erneut aus: Mit dem «Losail International Circuit» erwartet sie in dieser Woche eine besondere Herausforderung.

Die Formel-1-Saison neigt sich ihrem Ende zu, nur noch drei Rennwochenenden müssen die Teams und Fahrer bestreiten, dann dürfen sie in die wohlverdiente Winterpause gehen. Bereits in dieser Woche steht das drittletzte Rennen der Saison an, und das findet auf einer Strecke statt, auf der die Vierrad-Königsklasse noch nie zuvor einen Grand Prix ausgetragen hat.

Die Strecke hat es in sich, wie etwa Pierre Gasly erklärt. Der AlphaTauri-Pilot, der das jüngste Kräftemessen in São Paulo auf dem siebten Platz beendet hat und aktuell den neunten WM-Rang belegt, sagt über den 5,380 km langen Rundkurs: «Ich kenne die Strecke aus dem Simulator und von den MotoGP-Rennen, die dort stattgefunden haben und die ich mir ansah.»

«Im Simulator ist es eine sehr interessante Piste, die viele Highspeed-Kurven umfasst, die man im vierten, fünften und sechsten Gang durchfahren muss. Ich denke, dass uns deshalb auch körperlich eine echte Herausforderung bevorsteht», erzählt der 25-jährige Franzose.

«Ich mag diesen Streckentyp mit vielen schnellen Kurven, in denen du das Auto wirklich ans Limit bringen kannst. Und ich erwarte ein aufregendes Rennwochenende», ergänzt Gasly. Wer nichts verpassen will, findet hier alle TV-Zeiten zum Rennwochenende auf dem Wüstenkurs.

Katar-GP im Fernsehen

Freitag, 19. November

00.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo

02.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo, Analyse

03.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko?08.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo

10.00: Sky Sport News – Formel 1 – Warm Up

10.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Brasilien kompakt

10.45: Sky Sport F1 – Formel 1 – Warm Up

11.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung erstes Training

11.30: Erstes Training

13.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

14.30: Sky Sport F1 – Top-10 Moments of Brilliance: Juan Pablo Montoya

14.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung zweites Training

15.00: Sky Sport F1 – Zweites Training

17.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

21.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Belgien-GP 2021

22.10: Sky Sport F1 – Top-10 Battles of the hybrid era

23.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

Samstag, 20. November

00.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

02.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30: Sky Sport F1 – Formel 1 – Warm Up

07.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Niederlande-GP 2021

10.45: Sky Sport F1 – FIA Pure Motorsport

11.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

12.00: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00: Qualifying

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

18.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: Frankreich-GP 2021

18.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.00: Sky Sport F1 – FIA Pure Motorsport

19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Russland-GP 2021

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

23.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

23.30: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

Sonntag, 21. November

00.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

02.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko

04.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von São Paulo

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

06.15: Sky Sport F1 – Wie die Saison 1999 gewonnen wurde

07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

07.30: Sky Sport F1 – Red Bull Racings first Win

08.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

13.00: Sky Sport F1 – Top-10 Moments of Brilliance: Nigel Mansell

13.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Katar

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00: ORF1 – Motorhome

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30: Sky Sport News – Rennen Kompakt

20.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.00: Sky Sport News – Rennen Kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Top-10: Crazy finishes

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00: Sky Sport News – Rennen Kompakt