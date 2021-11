Carlos Sainz: «Guter Tag für Ferrari, nicht für mich»

Ferrari-Star Carlos Sainz durfte in Brasilien von Startplatz 3 ins Rennen gehen, doch am Ende musste er sich mit dem sechsten Platz begnügen. Der Spanier machte hinterher kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung.

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz kam in Brasilien wie schon zuvor in Mexiko auf den Positionen 5 und 6 über die Ziellinie, wobei erneut der Monegasse die Nase vorn hatte. Dabei durfte Sainz als Dritter aus der zweiten Reihe losfahren, sein Stallgefährte startete von Position 6. Doch Sainz kam nicht gut weg und lieferte sich daraufhin ein Duell mit seinem früheren McLaren-Teamkollegen Lando Norris, der sich beim Zweikampf einen Plattfuss zuzog.

Sainz seufzte nach der Zieldurchfahrt sichtlich enttäuscht: «Das Problem ist, dass ich gar nicht erst gegen Lando hätte kämpfen sollen. Ganz ehrlich, mein Start war wirklich schlecht, und wir müssen herausfinden, was da genau passiert ist. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Startprozedur gut hinbekommen habe. Ich tat das Gleiche wie Tags zuvor im Sprint, und da kam ich sehr gut weg.»

«Aber aus irgendeinem Grund, den wir noch nicht verstehen, kämpfte ich am Sonntag mit durchdrehenden Rädern. Da muss etwas mit der Kupplung oder den Reifen gewesen sein, das schauen wir uns auf jeden Fall nochmals an», fügte der 27-Jährige an. Zum Duell gegen Norris sagte er: «Meiner Ansicht nach war das nichts Aussergewöhnliches, ein normaler Rennzwischenfall. Ich habe mir die Wiederholung der Aufnahmen noch nicht angesehen, aber ich denke, da habe ich nichts falsch gemacht.»

Der WM-Siebte ergänzte: «Das waren jetzt zwei Wochenenden in Folge, in denen ich sehr schnell war, aber wegen des Starts das ganze Rennen hinter Charles verbracht habe. Das ist natürlich etwas frustrierend, aber so läuft es manchmal. Ich muss mich weiter verbessern und wenigstens weiss ich, dass ich das nötige Tempo habe, um ein gutes Ergebnis einzufahren. Es war ein guter Tag für Ferrari, aber nicht für mich. Ich bin zufrieden mit dem Speed und der Performance des Teams, nicht aber mit meinem Ergebnis.»

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0