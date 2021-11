Formel-2-Talent Oscar Piastri wird Alpine-Reservist

Nachwuchshoffnung Oscar Piastri darf im nächsten Jahr auf der Reservebank des Alpine-Teams Platz nehmen. Der 20-Jährige aus Melbourne krönte sich 2020 zum Formel-3-Meister und führt die Formel-2-Gesamtwertung an.

Oscar Piastri darf sich freuen: Der junge Australier, der nach seinem Gesamtsieg im Formel Renault Eurocup in der Saison 2019 ins Nachwuchsprogramm des Formel-1-Teams von Alpine aufgenommen wurde und im vergangenen Jahr die Formel-3-Meisterschaft als Rookie für sich entschied, wird im nächsten Jahr die Rolle des Reservisten des Rennstalls aus Enstone in der Formel 1 bekleiden.

Der 20-Jährige aus Melbourne tritt in diesem Jahr mit dem Prema Racing Team in der Formel 2 an und führt die Meisterschaft sechs Rennen vor dem Saisonende an. Der Serienneuling konnte in der bisherigen Saison drei Siege, vier weitere Podestplätze und drei Poles feiern. Im nächsten Jahr absolviert er ein umfangreiches Testprogramm, um sich auf den Aufstieg in die Königsklasse vorzubereiten.

«Ich bin begeistert und freue mich darauf, viel mehr in das Team eingebunden zu werden und zum angestrebten Erfolg der nächsten Saison beizutragen», jubelt Piastri. «Die Rolle des Reservisten ist der nächste Schritt in Richtung meines Ziels, 2023 ein Formel-1-Cockpit zu bekommen, was sehr aufregend ist. Ich habe mich in den letzten Jahren in den Nachwuchsformeln bewährt und fühle mich jetzt bereit für die Formel 1», stellt er klar.

«Neben der Erfahrung an den Rennwochenenden werden wir ein umfangreiches Testprogramm auf die Beine stellen, damit ich mich weiterentwickeln kann und noch besser auf einen Platz im Formel-1-Feld vorbereitet bin», bestätigt der schnelle Australier. «Ich bin Alpine sehr dankbar für die Unterstützung. Wir haben zwei sehr erfolgreiche Jahre zusammen erlebt und ich bin dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Mein Fokus liegt jetzt darauf, die Formel-2-Meisterschaft mit Prema so gut wie möglich zu beenden, und ich freue mich darauf, wieder im Auto zu sitzen und auf der Strecke Gas zu geben.»

Alpine-CEO Laurent Rossi lobt: «Oscars Talent ist unübersehbar, daher sind wir sehr stolz auf das Privileg, ihn ab dem nächsten Jahr als Reservefahrer in unserem Team zu haben. Oscar verfügt nicht nur über die Fähigkeiten auf der Strecke, die er in den letzten Jahren in den Nachwuchskategorien unter Beweis gestellt hat, sondern auch über die nötige Reife und Gelassenheit. In Enstone war er eine echte Bereicherung für das Team, da er das Simulator- und Testprogramm unterstützt hat, und ich bin sicher, dass er dies auch in seiner neuen Rolle tun wird.»

«Der nächste Schritt wird darin bestehen, regelmässig an den GP-Wochenenden vor Ort dabei zu sein, um sich vollständig in das Rennteam zu integrieren. Es geht darum, zu lernen, was von einem Formel-1-Fahrer erwartet wird, und bereit zu sein, wenn sich die Gelegenheit ergibt, aufzusteigen. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, Oscars Input und seine Expertise zu nutzen, um das Team im nächsten Jahr voranzubringen.»

